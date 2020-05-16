«Услышала самые правильные слова»: Королева припомнила, что сказала ей Пугачева после расставания с Николаевым

Певица подметила, что в тот момент ей очень хотелось услышать что-то, что помогло бы ей двигаться дальше.

Наташа Королева припомнила, что сказала ей Алла Пугачева после расставания с Игорем Николаевым. С момента развода певицы с композитором прошло уже более 20 лет, но артистку, несмотря на то, что она уже давно и успешно замужем за Сергеем Глушко, продолжают вспоминать в контексте Николаева. Андрею Малахову Королева призналась: она всегда мечтала создать идеальную семью, именно поэтому стала законной супругой Игоря, едва ей исполнилось 18 лет.

Брак Королевой и Николаева просуществовал 10 лет, а затем муж и жена приняли решение о разводе. Немалую роль в том эпизоде сыграла Алла Пугачева, которая подпольно называет Игоря своим сыночком. Наташа припомнила, что Примадонна изначально не поддерживала союз композитора и певицы, но когда семья распалась, Пугачева была первой, кто поддержал ее и нашел нужные слова.

больше по теме Наташа Королева вслед за Кристиной Асмус пожаловалась на лишний вес Звезда набрала килограммы во время самоизоляции.

«Все правильные слова в очень тяжелый момент моей жизни я услышала именно от Аллы Борисовны, и очень ей за это благодарна. Мне очень не хватало тех слов от женщины мудрой, от женщины, которая может не только пожалеть. Я хотела услышать слова, которые открыли бы мне дорогу вперед. Она мне тогда сказала: «Ты знаешь, жизнь не заканчивается. Ты поборись, не разбрасывайся, приложи усилия. Думай о себе и иди вперед. Тогда жизнь и время расставят все на свои места. Москва слезам не верит», — припомнила Королева разговор с Примадонной.