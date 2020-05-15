36-летняя Мороз пришла в студию к Диброву в цветочном платье и на шпильках

Актриса вместе с Андреем Соколовым приняла участие в съемках программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Актриса из сериала «Содержанки» вместе с Андреем Соколовым появилась в студии программы Дмитрия Диброва «Кто хочет стать миллионером?». Примечательно, что 36-летняя Дарья Мороз получила роль в многосерийной ленте, режиссером которой выступил ее бывший избранник Константин Богомолов.

В одном из интервью артистка дала понять, что сохранила дружеские отношения с экс-возлюбленным. Кроме того, у них есть общая дочь — девятилетняя Анна. После развода с Дарьей театральный режиссер поспешил узаконить брак с Ксенией Собчак.

На съемках программы компанию Мороз составил 57-летний Андрей Соколов. Еще в начале программы актеры вспомнили о том, что еще в 2008 году они вместе снимались в фильме «Оттепель».

«Очень хороший фильм. Да и стоит смотреть хорошие фильмы в эти дни, читать книги и смотреть в глаза детям», — отметил Дибров.

К слову, в студии ток-шоу Дарья появилась в цветочном платье-макси ярко-розового оттенка. Весенний образ актрисы дополнили босоножки на шпильке. В беседе с шоуменом Мороз поделилась и забавной историей, вспомнив, как Соколов однажды застал ее в гримерной. На тот момент она что-то усердно гладила утюгом. Увидев такую картину, актер протянул Дарье свою рубашку, попросив ее об одолжении.

«Андрей говорит, на вот, мое тоже погладь! И дает мне свою рубашку», — с юмором пояснила актриса.

Уже в ходе игры экс-возлюбленная Константина Богомолова, услышав один из вопросов: «Что получило название «Лондонский глаз?», погрузилась в ностальгические воспоминания, признавшись, что еще до пандемии она вместе с дочкой Анной успела побывать в английской столице. Ради поездки Дарья разрешила наследнице пропустить школу.

Смотрите новый выпуск программы «Кто хочет стать миллионером?» в субботу, 16 мая, в 16:20 на Первом канале.