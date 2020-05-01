«Вышел на танцпол – танцуй, а что у тебя сломано, неважно!»: Андрей Соколов о съемках в «Танцы со звездами» на карантине

Актер Андрей Соколов рассказал Teleprogramma.pro о своем участии в шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».

Зрители «Танцев со звездами» с интересом следят за хореографическим прогрессом Андрея Соколова. Но в минувшее воскресенье пара Соколов-Осипова набрали всего 27 баллов. Результат скромный, и в свете накалившейся борьбы – «опасный».

«Лучше пойду и, как Есенин, обниму березку»

— В последнем туре вы набрали 27 баллов, это не много. Очень расстроитесь, если придется покинуть проект?

— Плакать прилюдно не буду. Я мальчик, я должен держать удар. Лучше пойду и, как Есенин, обниму березку, и буду ей рассказывать свои проблемы.

Участие в этом шоу — само по себе это праздник, это яркий эпизод. Я жалею, что раньше не принял приглашение. Конечно, все приходит вовремя, просто теперь я понимаю, насколько можно было быть ярче на танцполе, если бы это было лет пять назад, когда мне предлагали это первый раз.

Если вылетим, будет грустно. Но это шоу, а шоу должно продолжаться — буду смотреть со стороны. Этот опыт для меня очень позитивный — такого количества эмоций я не ожидал!

— А почему пять лет назад отказались?

— Не видел себя в этом формате. Сейчас, критически к себе относясь, я шел в этот «уходящий поезд» с мыслью, что вряд ли мне через 10-15 лет еще раз предложат поучаствовать.

Я очень благодарен Сергею Кардо (продюсер шоу – Ред.), что он нашел слова, которые убедили меня рискнуть и окунуться в этот мир танца и поймать свой маленький кусочек этой атмосферы счастья.

— Вы не выглядите новичком в этом мире!

— Я актер и могу сыграть все. А как режиссер, могу все поставить (улыбается). Но если говорить серьезно, есть столько нюансов, начиная от обуви: каблучок такой, другой… господи ты боже мой, сколько нюансов! Дьявол кроется в мелочах, а танцы состоят из мелочей.

Танец – это разговор тела, и важно добиться, чтобы твое тело не только говорило, но и пело! Это высший пилотаж.

Я всю жизнь занимался спортом, но другим, и мое тело заточено под другую специфику, но глядя на себя со стороны, я считаю, что прогресс есть. А самое главное что? Чтобы человек мог развиваться.

«Мечтаю станцевать лезгинку»

— Как вам выступается без зрителей в зале?

— Нормально. Есть условия, есть понимание, как должно быть и привередничать нет смысла.

— А вам нравится быть зрителем на шоу?

— Это самая комфортная часть процесса: сидишь, водичку попиваешь и выплескиваешь эмоции, которые не расплескал на танцполе.

— Есть какой-то танец, который вы мечтаете станцевать, но не удается?

— Хотелось бы станцевать лезгинку, но это не входит в программу. И, слава богу – потому что остались бы без ног (Смеется). Мне очень нравится страсть и отчаянность, с которой она делается. Это очень круто.

— Вы танцуете ее в кругу друзей, например?

— Зависит от друзей и стадии продолжения празднества.

«Я вообще против удаленного обучения»

— Возможно ли готовиться к танцевальному шоу удаленно?

— Если придется, то придется, но я вообще против удаленного обучения. Даже если это школьная программа, я считаю, что ничего хорошего в этом нет. Это вынужденная мера, но она не способна заменить живого общения наставника и ученика.

— Организаторы шоу делают все возможное, чтобы обезопасить участников съемок от коронавируса. Но танцоров подстерегают другие проблемы – травмы…

— К сожалению, от травм не застрахован никто, в нашей паре тоже были некоторые проблемы, но мы их не афишируем. Вышел на танцпол, значит танцуй.

А сломана нога или рука никому не важно. Я думаю, если по окончанию проекта составить био-портрет участников – у кого что было повреждено в процессе тренировок и выступлений – это было бы еще одно шоу.

«Мы подумаем, и босс решит!»

— Мнение кого из судей самое важное для вас?

— Мамы.

— А из тех, кто в зале?

— Скажем так: я никогда не могу спорить с женщиной.

— После шоу продолжите танцевать?

— Пока не знаю. Но увлекает!

— Как вы выбираете танец для следующего тура?

— Как Катя скажет (Екатерина Осипова – партнерша и хореограф Андрея — Ред). У нас в паре так: «мы подумаем, и босс решит»!

А вы уже отправили смс в поддержку любимой пары?