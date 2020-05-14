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Испытания водой, огнем и мамой: родители Криворотова проверят кулинарные способности невест

В новом выпуске «Холостяка» Пино, Адаменко и Ковалева приедут к Антону домой, чтобы лично встретиться с его семьей.

Испытания водой, огнем и мамой: родители Криворотова проверят кулинарные способности невест
Антон Криворотов с папой/Фото: ТНТ

Мама Антона Криворотова проверит кулинарные способности невест. Седьмой сезон шоу «Холостяк» неумолимо приближается к финалу. Сейчас на сердце звездного стоматолога претендуют три девушки – Анастасия Ковалева, Барбара Пино и Лиза Адаменко. Именно им предстоит одно из самых сложных испытаний – лично познакомиться с родителями жениха, а заодно продемонстрировать им свои умения по хозяйству.

Встреча с девушками станет непростой не только для них самих, но и для самого холостяка. Не так давно Антон признавался, что практически не знакомил своих избранниц с родителями. В процессе приготовления блюд (Наталья Леонидовна разработала индивидуальный рецепт для каждой из кандидаток) участницам предстоит ответить на интересующие женщину вопросы, а заодно раскрыть все свои секреты. Некоторые утверждения всерьез шокировали родительницу Криворотова.

Кадр из нового выпуска шоу "Холостяк"
Кадр из нового выпуска шоу «Холостяк»/Фото: ТНТ

Кроме того, выяснилось, что не все девушки способны приятно удивить собственными кулинарными навыками. Самым же трогательным моментом серии станут слезы папы холостяка. Кто именно растрогало мужчину, станет известно уже в это воскресенье, 17 мая, в 20:30 на ТНТ.

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«Холостяк»Анастасия КовалеваАнтон КриворотовБарбара ПиноЛиза АдаменкоНовости googleТНТ
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