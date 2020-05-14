Испытания водой, огнем и мамой: родители Криворотова проверят кулинарные способности невест

В новом выпуске «Холостяка» Пино, Адаменко и Ковалева приедут к Антону домой, чтобы лично встретиться с его семьей.

Мама Антона Криворотова проверит кулинарные способности невест. Седьмой сезон шоу «Холостяк» неумолимо приближается к финалу. Сейчас на сердце звездного стоматолога претендуют три девушки – Анастасия Ковалева, Барбара Пино и Лиза Адаменко. Именно им предстоит одно из самых сложных испытаний – лично познакомиться с родителями жениха, а заодно продемонстрировать им свои умения по хозяйству.

Встреча с девушками станет непростой не только для них самих, но и для самого холостяка. Не так давно Антон признавался, что практически не знакомил своих избранниц с родителями. В процессе приготовления блюд (Наталья Леонидовна разработала индивидуальный рецепт для каждой из кандидаток) участницам предстоит ответить на интересующие женщину вопросы, а заодно раскрыть все свои секреты. Некоторые утверждения всерьез шокировали родительницу Криворотова.

Кроме того, выяснилось, что не все девушки способны приятно удивить собственными кулинарными навыками. Самым же трогательным моментом серии станут слезы папы холостяка. Кто именно растрогало мужчину, станет известно уже в это воскресенье, 17 мая, в 20:30 на ТНТ.