«Еще больше околдована»: Адаменко призналась, как изменились ее отношения с Криворотовым на «Холостяке»

Ни невеста, ни главный герой не скрывают, что были знакомы до участия в шоу.

Фаворитка нового «холостяка» Антона Криворотова Лиза Адаменко подметила, как изменились ее отношения со стоматологом за время участия в шоу. Ни сам врач, ни его пассия не скрывали, что были знакомы до проекта — Лиза даже открыто рассказывала, что занималась с Антоном интимом, однако подробностями так и не поделилась.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro одна из финалисток «Холостяка» подметила — участие в седьмом сезоне проекта немало повлияло на ее общение с парнем. В глазах Адаменко Криворотов стал еще привлекательнее. Модель акцентировала внимание — за время шоу она невольно подмечала, как гибкий Антон становится совсем другим, и это немало удивляло и вдохновляло ее.

«Я в нем ни капли не разочарована и не разочаруюсь. Я могу быть только еще больше очарована и околдована этим человеком», — откровенно подметила она.

Лиза призналась: изначально на проект она шла, чтобы найти там свою любовь. Чувства девушка в итоге обрела, поэтому победа и кольцо на пальце для нее уже вряд ли станут основными трофеями. Что касается соперничества, то лично Адаменко его и вовсе не чувствует — со всеми девчонками Лиза общается достаточно тепло и накопила общие моменты, делиться которыми не спешит.