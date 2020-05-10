«Тусуйся со своими телками»: у одной из участниц шоу «Холостяк» случилась истерика

Главным сюрпризом очередного, одиннадцатого по счету, выпуска проекта «Холостяк» стал финал: Антон Криворотов решил оставить всех девушек в шоу. Это три участницы – Лиза Адаменко, Настя Ковалева и Барбара Пино.

Несмотря на счастливый финал выпуска с одной из девушек случилась истерика. Лиза Адаменко, не получив ответа от Антона на вопрос о том, что он к ней испытывает, на церемонии роз была сама не своя – что заметили остальные участницы, — а после и вовсе начала плакать навзрыд.

«Че я тут делаю-то, господи, зачем я здесь, реально??? Для меня уже это заходит в какой-то тупик и абсурд» — причитала девушка. «Просто маленькая девочка, влюбленная в прекрасного принца, который ее бережет, с трепетом к ней относится, но держит на расстоянии. Так как человек ко мне не чувствует любовь. Он вообще ко мне ничего не чувствует».

Антон поспешил успокоить девушку, которая, уливаясь слезами, попросилась домой. «Можешь меня домой отправить? И тусуйся со своими телками».

Холостяк заверил Лизу, что он в ней уверен, и ему важно познакомить ее со своими родителями. На этом девушка пришла в себя.

Позже Антон недоуменно заметил, что не понимает, как Лиза оказалась в этой точке, имея в виду истерику и срыв. Но он на самом деле верит в нее и намерен представить своим родным: «Мне реально интересно, что же скажут родители, что из себя представляет Лиза?». Напомним, следующий выпуск пройдет в Турции, где Антон представить девушек своим маме и папе.