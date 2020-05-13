На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Островского с Макаровым и Аксеновой

На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Александра Островского. Ленту Григория Константинопольского зрители смогут увидеть уже с 21 мая.

В основу экранизации лег сюжет знаменитой пьесы «Гроза»: главную героиню — замужнюю Екатерину Кабанову — сыграет Любовь Аксенова. На протяжении всего фильма на первый взгляд счастливой девушке придется бороться с придирками свекрови Кабанихи, а слабовольный муж Тихон (Иван Макаревич) заступаться за благоверную не спешит. Позже окажется, что в главную героиню влюблен родственник мэра города, в котором проживает семья.

Отметим, что ранее «Грозу» можно было посмотреть только на кинофестивалях в России, Италии, Испании и ряде других стран. Поэтому трансляцию фильма на отечественном ТВ можно назвать дебютом «Грозы». Помимо Аксеновой и Макаревича в фильме также появятся Виктория Толстоганова, Мария Шалаева и Алексей Макаров. Иван Макаревич, помимо роли, написал также для фильма сразу три саундтрека, некоторые из которых зритель также услышит.