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На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Островского с Макаровым и Аксеновой

За основу сюжета Григорий Константинопольский взял пьесу писателя «Гроза».

На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Островского с Макаровым и Аксеновой
Любовь Аксенова в фильме "Гроза". Фото: PREMIER

На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Александра Островского. Ленту Григория Константинопольского зрители смогут увидеть уже с 21 мая.

В основу экранизации лег сюжет знаменитой пьесы «Гроза»: главную героиню — замужнюю Екатерину Кабанову — сыграет Любовь Аксенова. На протяжении всего фильма на первый взгляд счастливой девушке придется бороться с придирками свекрови Кабанихи, а слабовольный муж Тихон (Иван Макаревич) заступаться за благоверную не спешит. Позже окажется, что в главную героиню влюблен родственник мэра города, в котором проживает семья.

Кадр из фильма "Гроза"
Кадр из фильма «Гроза». Фото: PREMIER

Отметим, что ранее «Грозу» можно было посмотреть только на кинофестивалях в России, Италии, Испании и ряде других стран. Поэтому трансляцию фильма на отечественном ТВ можно назвать дебютом «Грозы». Помимо Аксеновой и Макаревича в фильме также появятся Виктория Толстоганова, Мария Шалаева и Алексей Макаров. Иван Макаревич, помимо роли, написал также для фильма сразу три саундтрека, некоторые из которых зритель также услышит.

Тэги

«Гроза»PREMIERАлександр МакаровВиктория ТолстогановаЛюбовь Аксенова
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