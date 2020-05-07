«Студия СОЮЗ» под летними дождями: ТНТ подготовил новый выпуск музыкального проекта

Мужчины против женщин: в программе столкнутся представители двух стендап-программ на телеканале.

Телеканал ТНТ подготовил для своих зрителей настоящую битву полов, которая состоится в очередном выпуске шоу «Студия СОЮЗ». Мужчины из Stand Up во главе с солистом Сергеем Детковым выступят против группы «Женского стендапа», который возглавляет Ирина Мягкова.

Просто петь уже будет недостаточно, нужно подстраиваться под уникальные музыкальные стили, такие как шепелявое техно, изжеванный рок и «минимал уважения» к женщинам. Участники выяснят, кто такой Леопольд Подлотрусович и научатся рифмовать не хуже модных рэперов. А те, кто учебе не поддастся, получат ощутимый удар током.

Финал будет непредсказуемым, победителя выберет незабываемый хит певца Шуры «Отшумели летние дожди». Но конечно же, пение не главное, важнее всего с помощью криков довести свою команду до финиша.

В четверг, 7 мая, в 21:00 на ТНТ состоится битва мужчин из шоу Stand Up против «Женского стендапа» в формате 5х5.