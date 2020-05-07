«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Студия СОЮЗ» под летними дождями: ТНТ подготовил новый выпуск музыкального проекта

Мужчины против женщин: в программе столкнутся представители двух стендап-программ на телеканале.

«Студия СОЮЗ» под летними дождями: ТНТ подготовил новый выпуск музыкального проекта
Шоу «Студия СОЮЗ». Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ подготовил для своих зрителей настоящую битву полов, которая состоится в очередном выпуске шоу «Студия СОЮЗ». Мужчины из Stand Up во главе с солистом Сергеем Детковым выступят против группы  «Женского стендапа», который возглавляет Ирина Мягкова.

Просто петь уже будет недостаточно, нужно подстраиваться под уникальные музыкальные стили, такие как шепелявое техно, изжеванный рок и «минимал уважения» к женщинам. Участники выяснят, кто такой Леопольд Подлотрусович и научатся рифмовать не хуже модных рэперов. А те, кто учебе не поддастся, получат  ощутимый удар током.

Финал будет непредсказуемым, победителя выберет незабываемый хит певца Шуры «Отшумели летние дожди». Но конечно же, пение не главное, важнее всего с помощью криков довести свою команду до финиша.

В четверг, 7 мая, в 21:00 на ТНТ состоится битва мужчин из шоу Stand Up против «Женского стендапа» в формате 5х5.

Тэги

«Женский стендап»Stand UpКанал ТНТНовости googleНовости телевиденияПевец ШураПрограмма "Женский стендап"стендап-комики
Loading...