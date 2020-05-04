Назад в 90-е: канал ТНТ готовит премьеру сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Идеальный проект для тех, кто мечтает вернуться в прошлое и скучает в самоизоляции.

Пока эпидемия коронавируса продолжает скакать по планете, телеканал ТНТ подготовил премьеру нового сериала. который точно сможет отвлечь от негативных мыслей. Уже 18 мая стартует проект «Мир! Дружба! Жвачка!».

Сюжет перенесет в далекий 1993 год, когда смартфонов еще не было, а об интернете никто не мог даже мечтать. Три закадычных друга живут вполне обычной жизнью подростков, пока случайно не разбивают дорогой автомобиль местного криминального авторитета.

Песни Татьяны Булановой и Виктора Цоя, во дворах сушится белье, а на стенах плакаты со Сталлоне. Все те маленькие символы 90-х, о которых невозможно забыть и к которым так хочется вернуться. Съемки проходили в Туле, в особенных, аутентичных местах, где время будто застыло и кажется, что вот-вот из-за угла выбегут дети с криками «Мир! Дружба! Жвачка!».