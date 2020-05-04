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Назад в 90-е: канал ТНТ готовит премьеру сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Идеальный проект для тех, кто мечтает вернуться в прошлое и скучает в самоизоляции.

Назад в 90-е: канал ТНТ готовит премьеру сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Фото: ТНТ

Пока эпидемия коронавируса продолжает скакать по планете, телеканал ТНТ подготовил премьеру нового сериала. который точно сможет отвлечь от негативных мыслей. Уже 18 мая стартует проект «Мир! Дружба! Жвачка!».

Сюжет перенесет в далекий 1993 год, когда смартфонов еще не было, а об интернете никто не мог даже мечтать. Три закадычных друга живут вполне обычной жизнью подростков, пока случайно не разбивают дорогой автомобиль местного криминального авторитета.

Песни Татьяны Булановой и Виктора Цоя, во дворах сушится белье, а на стенах плакаты со Сталлоне. Все те маленькие символы 90-х, о которых невозможно забыть и к которым так хочется вернуться. Съемки проходили в Туле, в особенных, аутентичных местах, где время будто застыло и кажется, что вот-вот из-за угла выбегут дети с криками «Мир! Дружба! Жвачка!».

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