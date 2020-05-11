«Все немного чокнулись»: актеры из «Реальных пацанов» признались, что регулярно срывают дисциплину

12 мая на ТНТ стартует новый сезон полюбившегося россиянам сериала «Реальные пацаны». Зрители вновь встретятся со ставшими родными героями – Коляном, Антохой и Вованом, а также продолжат следить за казусами любимыми пацанами людьми – Машки, Эдика, Леры и других. Порталу Teleprogramma.pro Владимир Селиванов (Вован) и Мария Скорницкая (Машка) раскрыли некоторые секреты работы на съемочной площадке. Так, оба артиста признались, что они вместе с коллегами периодически срывают дисциплину. Подобный творческий подход позволяет проработать ту или иную сцену более творчески, глубже вжиться в образ и прочувствовать собственного персонажа.

Веселье заканчивается, стоит лишь режиссеру немного повысить голос. Случается это, впрочем, достаточно редко.

«На площадке работает много цехов, за нами ухаживают, с нами носятся. Все это создает на площадке благоприятную среду, когда ты думаешь только о творчестве. Но есть и другая сторона — ты начинаешь заигрываться, дурачиться, и когда возникает какой-то сложный момент, когда надо поторопиться, чтобы свет не ушел, например, тогда могут попросить быть пособраннее», — отмечают они.

Скорницкая подмечает — в связи с пандемией коронавируса ей кажется, «будто все немного чокнулись», ведь теперь прерываться актерам приходится не только ради того, чтобы поправить грим, но и для того, чтобы провести дезинфекцию рук. Съемки текущего сезона и Мария, и Владимир пообещали запомнить надолго.

И Скорницкая, и Селиванов подмечают: за столько совместных сезонов им всем удалось подружиться. Людей, с которыми общего языка найти не удалось, на площадке нет. Удивит новый сезон свежим сюжетным поворотом: Коляну придется примерить на себя образ бойца на ринге, а Вовану и Вале на собственной шкуре предстоит познать всю сложность воспитания тройняшек.