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Звезда сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов принимает поздравления

17 мая знаменитому актеру исполняется 52 года.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов принимает поздравления
Сергей Ершов / Кадр из сериала "Реальные пацаны"

17 мая свой день рождения отмечает известный актер Сергей Ершов, запомнившийся российскому зрителю по роли Иваныча из сериала «Реальные пацаны». Артисту исполняется 52 года.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с генеральным директором шоу «Уральские пельмени» Евгением Орловым и поинтересовался: какой Иваныч в жизни?

Орлов отметил, что актер почти не играет — в жизни он такой же.

«Вы знаете, он похож, да. Ершов может крепкое словцо отпустить, он достаточно принципиален», — рассказал гендиректор шоу «Уральские пельмени».

Несмотря на это, Сергей Геннадьевич уравновешенный человек, у него принципиальные взгляды и своя позиция по многим вопросам, отметил Орлов. Ершова можно назвать очень авторитетной фигурой.

«Мужик. Рубанет так рубанет, мало не покажется», — добавил Евгений Орлов.

Что касается личной жизни актера, то он воспитывает троих детей и счастлив в браке с женой Татьяной, которая моложе его на 11 лет.

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Тэги:

«Реальные пацаны»Евгений ОрловСергей Ершовсериал "Реальные пацаны"
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Звезда сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов принимает поздравления
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