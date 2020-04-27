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Бой за наследство: «Реальные пацаны» возвращаются на «ТНТ»

Новый сезон легендарного проекта появится на экранах уже в мае.

Бой за наследство: «Реальные пацаны» возвращаются на «ТНТ»
Кадр из сериала «Реальные пацаны».Фото: телеканал ТНТ

Пацаны возвращаются на «ТНТ». Одному из самых известных проектов развлекательного телеканала исполняется 10 лет, в честь этой даты зрителей ждет большая премьера. «Реальные пацаны» снова придут к вам в гости уже 12 мая.

Кадр из сериала «Реальные пацаны».Фото
Кадр из сериала «Реальные пацаны». Фото: телеканал ТНТ

Сюжет начнется там же, где закончился прошлый сезон. Колян получает огромное наследство и казалось бы, жизнь удалась, но всегда есть одно «но». Чтобы получить деньги, наш герой должен в короткие сроки стать бойцом и завоевать черный пояс бойца ММА. Когда на счету почти 400 тысяч долларов, тренировки проходят особенно легко.

Кадр из сериала «Реальные пацаны».Фото
Кадр из сериала «Реальные пацаны».Фото: телеканал ТНТ

Но не стоит забывать и о других героях, ведь «пацанов» должно быть много! Эдик превратится в коллектора, но выбивать долги не так уж просто. Вован и Валя будут сходить с ума в процессе воспитания тройни и директор автосервиса начнет срывать злобу на своем подчиненном Шакале. Ну, а полицейские Базанов и Ознобихин придумают гениальный способ поднять раскрываемость в районе.

Кадр из сериала «Реальные пацаны».Фото
Кадр из сериала «Реальные пацаны».Фото: телеканал ТНТ

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