«Богиня хореографии»: зрители расхвалили Карину Кокс за усердную работу в кулуарах «Маски»

Зрители расхвалили Карину Кокс за усердную работу в кулуарах «Маски». Вслед за другими участниками, певица решила приоткрыть завесу тайны и обнародовала видео с репетиции одного из номеров. Так, аудитория сразу узнала, что Карина, переживая за результат, умудрялась прогонять номер с танцорами не только в собственной гримерке и на сцене, но даже в коридорах и предбанниках. Затрудняла возможность взаимодействия маска Волка на голове: из-за узких щелочек практически невозможно было отследить движение партнера, а дополнительная вертящаяся платформа немало нагружала вестибулярный аппарат.

Стоит отметить, что за короткий срок видео с репетиции набрало более 67 тысяч просмотров. В комментариях люди стараются всеми силами поддержать любимицу, а некоторые утверждают – именно Кокс должна была победить. «В очередной раз убедилась, что Карина-большая молодец», «Обычно я не смотрю подобные шоу, но увидев выступления Волка, я влюбилась», «Богиня хореографии», «Хотела, чтобы именно Карина победила в этом проекте», «Волк получился крутой, сильнее Льва», «Я бы с этой вертящейся штуковины улетела бы уже давно», — восторгаются они.