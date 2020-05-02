«Было тяжело врать»: Анатолий Цой несколько раз порывался снять маску до финала

Победитель нашумевшего проекта на НТВ отметил, что лично знаком с каждым из членов жюри.

Победитель нашумевшего телепроекта «Маска» Анатолий Цой рассказал о сложностях участия в шоу подобного формата. Напомним, жюри признало бывшего солиста MBAND победителем по итогам 10 песен. Ранее Анатолий акцентировал внимание, что никто, даже его родители, не были уверены, что в шкуре Льва скрывается их сын. Анатолий смог предупредить лишь действующего на тот момент продюсера – Константина Меладзе.

Вадиму Такменеву, который, к слову, тоже принимал участие в «Маске», но покинул проект значительно раньше, Анатолий рассказал, что несколько раз собирался сорвать маску перед жюри, но сдерживался в последний момент.

«Были моменты, когда жюри буквально прижимали к стенке, и начинали задавать более личные вопросы. Я ведь с каждым из них знаком лично. Когда они начинали очень близко подходить, мне хотелось сорвать маску и сказать: «Да вот он я!». Было очень тяжело врать, глядя в глаза этим замечательным людям. Каждый из них задавал очень личные вопросы», — поведал он в передаче «Центральное телевидение».

Анатолий также подметил: он с радостью пожертвует свой золотой костюм Филиппу Киркорову, поскольку тот идеально подходит под образ поп-певца. Правда, артист своего коллегу о такой услуге пока не просил.