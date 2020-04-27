Карина Кокс объяснила, почему Гарик Мартиросян раскусил ее в образе Волка на шоу «Маска»

Певица Карина Кокс, которая на шоу «Маска» была в образе Волка, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему юмористу Гарику Мартиросяну удалось ее раскусить. Шоумен был в составе жюри.

«Если бы Гарик Мартиросян не намутил воды, то до конца так меня, возможно, и не узнали. Гарик очень хорошо знает мой голос. У них была однажды продолжительная поездка и в машине была всего одна кассета группы «Сливки». Он меня спалил. А так могли быть и другие версии, кто прячется под маской Волка». Карина Кокс

Как добавила Карина Кокс, от участия в шоу она получила истинное удовольствие. Как известно, исполнительница в итоге заняла второе место.

«Надо поблагодарить музыкальный состав на конкурсе и всех, кто занимался со мной вокалом. На финал, кстати, я надела майку, которую мне подарил Филипп Киркоров. Я, возможно, в будущем в ней приду на концерт Филиппа. Он меня приглашал», — сказала Карина Кокс.