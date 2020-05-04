«Робот любит вас»: Федорова поделилась закулисным видео с репетиции «Маски»

Несмотря на признания многих участников, что в костюмах было жарковато, модель умудрялась зажечь.

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова поделилась с фанатами закулисным видео с репетиции шоу «Маска». Проект от НТВ стал одним из самых успешных за последнее время на телевидении: так, сразу 38% зрителей наблюдали за развязкой главного вопроса – кто же станет победителем после исполнения 10 песен.

Сразу после окончания проекта многие участники поспешили поделиться тайнами. Так, Анатолий Цой, который все это время прятался за маской Льва, рассказал, что секретность была настолько высокой, что даже другие конкурсанты не могли догадаться, с кем выходят на одну сцену. Кроме того, костюмы были настолько хитро созданы, что практически невозможно было догадаться, кто в нем прячется. Это создавало и свои неудобства – исполнителям было жарко и сложно двигаться.

Оксану Федорову это, впрочем, не останавливало. На личной странице в Instagram телеведущая показала видео с репетиции одного из танцев. В кадре 42-летняя модель зажигает в образе Робота, оттачивая свои движения. Танец выглядит настолько пластичным, что зритель не сразу осознает масштаб прикладываемых усилий.

«Робот хоть и некрасивый, но зато технологичный и очень певучий. Уверена, что мы еще споем вместе с вами! Ваш Робот любит вас!» — написала она.

В комментариях люди поспешили восхититься грацией и работоспособностью Федоровой. «Оксана, вы в этом образе восхитительны», «Робот покорил наше сердце навсегда», «Жаль, что вы так быстро выбыли», — делятся впечатлениями они.