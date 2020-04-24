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«Подписывали контракты о неразглашении»: Федорова рассекретила детали подготовки к проекту «Маска»

О том, кто прячется в костюмах, не догадывались даже некоторые редакторы шоу.

«Подписывали контракты о неразглашении»: Федорова рассекретила детали подготовки к проекту «Маска»
Оксана Федорова/Фото: https://www.instagram.com/p/B_RlQD0BOiM/

Выбывшая из нашумевшего шоу «Маска» Оксана Федорова рассекретила некоторые детали подготовки к проекту. Напомним, уже в грядущее воскресенье, 26 апреля, зритель увидит финальный эпизод. За звание самого неузнаваемого продолжают бороться Волк, Олень, Попугай и Лев.

Не так давно проект покинула Оксана Федорова – все это время она пряталась в костюме Робота. Поклонники «Мисс Вселенной» и предположить не могли, что любимица так хорошо поет. Журналистам Оксана рассказала, что участие в «Маске» скрывала даже от собственного супруга. Однако, все вскрылось уже после первого выпуска.

«Муж не был в курсе. Но, конечно, узнал меня — по голосу, пластике — сразу же, в первом же выпуске программы. Некоторые близкие друзья тоже узнали. Они пришли к нам в гости, началось шоу, мы сели смотреть, и когда дошло до моего номера, они сказали: «Оксана, это же ты!» — на что я со спокойным видом ответила: «Да вы что, это не я», — поведала она порталу «7Дней».

Оказалось, что не знают, кто прячется в костюмах, и некоторые редакторы. Чтобы все личности были тайными, участников специально маскировали – от дома их забирали на специальных машинах, а в салоне переодевали в черную одежду. В гримерной участникам давали возможность привести себя в порядок. Примечателен и тот факт, что даже сами участники не могли знать, кто является их соперником.

«Все 12 «масок» подписали контракты о неразглашении информации. Из дома каждого забирала отдельная машина. Была полная, строжайшая конспирация», — подчеркнула она.

Лишь однажды детям Оксаны удалось угадать, что за маской прячется она. Однако отвечать на предположение Федорова не спешила, чем немного обидела малышей.

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