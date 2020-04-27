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«Робот у нас угловатый»: Федорова запомнила реплику Киркорова о своей походке на «Маске»

Модель отметила, что ей предлагали быть Слоном, Пауком и Хамелеоном.

«Робот у нас угловатый»: Федорова запомнила реплику Киркорова о своей походке на «Маске»
Федорова рассказала о шоу "Маска"/http://globallookpress.com/

Модель Оксана Федорова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ей непросто дались съемки в костюме Робота на проекте «Маска». До финала она в итоге не добралась.

«Я второй год пою в консерватории, поэтому и решила принять участие в шоу. Конечно, логично было бы мне выйти на сцену в костюме Принцессы. Но это было бы очень просто. Мне сначала предложили костюм Слона. Я в нем не очень хорошо себя ощущала. Еще предлагали стать Пауком и Хамелеоном. И все же я остановилась на Роботе. Костюм весил до десяти килограммов. В нем было непросто перемещаться».

Оксана Федорова

Также Федорова вспомнила реплику певца Филиппа Киркорова в свой адрес. Он был в составе жюри. «Когда появилась в первый раз в костюме Робота, то Киркоров сказал: «Какой-то робот у нас угловатый».

Оксана Федорова отметила, что во время проекта ей помогал муж. Родным она рассказала, в каком костюме выступала, но заявила, чтобы они молчали и никому не говорили.

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