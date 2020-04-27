«Готова к серьезным отношениям»: Александра Зотова рассказала, что в ней ценит холостяк Криворотов

В очередной серии самого романтического шоу телеканала ТНТ «Холостяк» осталось уже четыре девушки. Проект покинула Александра Зотова. Девушка сходила на свидание к Антону Криворотову, но это ее не спасло.

Однако девушке удалось дойти почти до самого финала и обойти дюжину соперниц. Благодаря чему ей это удалось, Саша рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Я взрослая, состоявшаяся личность, которая готова к серьезным отношениям. А эти качества очень ценит Антон», — объяснила Зотова.

В стоматологе Криворотове Зотову удивило умение очаровывать своей речью. Еще будучи на свидании, которое прошло с ним в конюшне с последующим проездом на лошадях, девушка отмечала: «Начался дождь, и он еще больше романтики добавил в нашу беседу».