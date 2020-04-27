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«Готова к серьезным отношениям»: Александра Зотова рассказала, что в ней ценит холостяк Криворотов

Накануне девушка осталась без заветной розы и покинула проект.

«Готова к серьезным отношениям»: Александра Зотова рассказала, что в ней ценит холостяк Криворотов
Александра Зотова участница романтического шоу «Холостяк». Фото: телеканал ТНТ

В очередной серии самого романтического шоу телеканала ТНТ «Холостяк» осталось уже четыре девушки. Проект покинула Александра Зотова. Девушка сходила на свидание к Антону Криворотову, но это ее не спасло.

Александра Зотова участница романтического шоу «Холостяк». Фото
Александра Зотова — участница романтического шоу «Холостяк». Фото: телеканал ТНТ

Однако девушке удалось дойти почти до самого финала и обойти дюжину соперниц. Благодаря чему ей это удалось, Саша рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

Александра Зотова участница романтического шоу «Холостяк». Фото
Александра Зотова — участница романтического шоу «Холостяк». Фото: телеканал ТНТ

«Я взрослая, состоявшаяся личность, которая готова к серьезным отношениям. А эти качества очень ценит Антон», — объяснила Зотова.

В стоматологе Криворотове Зотову удивило умение очаровывать своей речью. Еще будучи на свидании, которое прошло с ним в конюшне с последующим проездом на лошадях, девушка отмечала: «Начался дождь, и он еще больше романтики добавил в нашу беседу».

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