«Я еще раз прозрел»: одна из фавориток холостяка Криворотова смогла его удивить

В девятом выпуске проекта Барбара Пино повела себя очень неожиданно для всех.

Шоу «Холостяк» с Антоном Криворотовым в главной роли подходит к своему завершению. Участники сменили Португалию на Россию и предыдущую неделю провели в Москве. Одним из главных событий на этот раз стало групповое свидание, где все пять девушек вместе с героем проекта катались на роликах.

На роллердроме многие участницы удивляли не только Антона, но и друг друга. Соперницы отметили, что Барбара Пино, которая является фавориткой Криворотова, показала себя с другой стороны: «Барбара была очень активная, зажигалкой. Она раскрылась круто» — поразилась Адаменко.

«Барбара на этом свидании была максимально комфортная и френдли» — не смог не отметить Криворотов. «Это была самая клевая атмосфера, которую я видел за всю историю моего проекта».

Позже герой с каждой из девушек уединялся на разговор. На тет-а-тете Барбара поблагодарила холостяка: «Спасибо тебе, потому что это нереально круто! Я тысячу лет не каталась на роликах». На что Криворотов заметил: «Ну вот наконец-то ты живая! И я ценю, я просто не могу вообще!» — и поцеловал ее.

«Она со мной разговаривала! Я из нее клещами слов не вытягивал. И мне это так нравится, прям я еще раз прозрел» — восторженно признался холостяк за кадром.

Пино получила розу и продолжит борьбу за свое счастье с холостяком. А проект покинула Александра Зотова. Девушка уверена: ей не хватило времени, чтобы раскрыться.