Звезда «Холостяка» Александра Зотова: «Я состоявшаяся личность, и Криворотов это ценит»

Финал одного из самых романтических телепроектов нашей страны «Холостяк» на ТНТ приближается. В шоу остается все меньше участниц, а это значит, что вскоре стоматолог Антон Криворотов сделает свой заветный выбор и, возможно, наденет кому-то из девушек драгоценное кольцо.

А пока страсти разгораются, журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Александрой Зотовой о жизни на телепроекте, об отношениях с соперницами и о том, чем ее привлек Криворотов.

— Вы окончили Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Инженер нефтегазового дела». Солидно! Почему не стали строить карьеру в этой области?

— Да, я работала по специальности непродолжительное время. Но перспектива путешествий, интересных проектов и большего заработка поспособствовала смене деятельности.

— Для чего вы пришли на проект «Холостяк»?

— Проверить себя в «экстремальных условиях».

— Как считаете – почему вам удалось дойти почти до финала?

— Потому что я взрослая, состоявшаяся личность, которая готова к серьезным отношениям. А эти качества очень ценит Антон.

— Кого из участниц вы считаете самыми ярыми соперницами за сердце Криворотова?

— Не стала бы употреблять слово «ярая», но чувствую конкуренцию в Даше.

— Как вы относитесь к Барбаре Пино и Лизе Адаменко? Вам удалось с ними подружиться или, наоборот, они вас в чем-то разочаровали?

— К обеим отношусь хорошо, но больше подружились с Лизой. Барбара очень закрыта и немногословна.

— Что вас удивило в Антоне?

— Умение очаровывать своей речью.

— Где вы проводите карантин? Вы одна живете? Чем занимаетесь дома?

— На время карантина переехала к родителям за город, тут приятнее переносится самоизоляция.

Как и многие, занимаюсь английским, читаю, смотрю фильмы, готовлю, работаю над реализацией грядущих проектов, которые можно будет воплотить после изоляции.

— Как коронавирус ударил по вашему кошельку? Какие потери вы понесете, если карантин продлят и на май?

— К сожалению, я осталась без работы.

— Как считаете, после пандемии жизнь заиграет прежними красками? Или что-то изменится?

— Анализировать не берусь, посмотрим. Но перемены неизбежны.