«На ровном месте»: Варнава получила травму перед новым выступлением в «Танцах»

Николай Цискаридзе не мог смотреть на номер Кати без слез.

Екатерина Варнава травмировалась перед новым выступлением в проекте «Танцы со звездами». В воскресенье, 26 апреля, актриса комедийного жанра вышла на паркет и представила жюри и зрителям лиричный танец. После того, как выступление завершилось, оказалось, что на паркет Катя вышла с травмой. Малахов поделился с присутствующими подробностями состояния всеобщей любимицы.

«У Кати серьезная травма. Она еле двигается, и, как у Покахонтас, через все тело у нее ленты», — высказался он.

Пояснил ситуацию и партнер Кати — Денис Тагинцев.

«Это случилось не в зале, не во время танца. Случайно, на ровном месте Катя поскользнулась и упала. Хирург сказал, что с разрывом связок придется провести четыре недели в гипсе. Я молился, только бы не гипс», — поделился подробностями он.

Как оказалось, о болях у Варнавы знали практически все члены жюри. Весь номер Цискаридзе, Дружинин и другие наблюдали, как Екатерина, превозмогая неприятные ощущения, летает над паркетом. В свою очередь, сама Катя рассказала, что сумела выйти на номер только благодаря Цискаридзе, который нашел для нее хороших врачей — те быстро поставили знаменитость на ноги. Когда же сам Николай высказывался по увиденному, он был максимально лоялен.

«Мне тяжело говорить, и я не умею плакать. Но даже у меня потекли слезы, ведь я знаю, какая это боль», — подытожил он.

К счастью, Варнава и Тагинцев продолжат участие в проекте, несмотря на травму. Отказываться от соревнования актриса Comedy Woman не намерена. За номер пара получила практически самые высокие оценки и расположилась на третьем месте.