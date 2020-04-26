«Правы ли вы в своих методах?»: Варнава осудила «диванных» критиков

Екатерина Варнава в своем Instagram призвала подписчиков помогать нуждающимся. Популярная телеведущая осудила «диванных» критиков, чьи слова сказаны лишь для красоты, а по сути не несут положительных результатов. Екатерина в своем посте высказала мнение о тех, кто якобы заставляет делать добро, но по ее мнению принуждение равняется злу.

«Зло под маской добра, творит свои безумные дела. Когда я вижу, как люди агрессивно эмоционально давят, пытаясь перевести к себе на сторону добра, у меня возникает закономерный вопрос «Правы ли вы в своих методах?» Мне кажется, если есть место агрессии во имя добрых поступков, то это не о добре», — рассудила актриса. View this post on Instagram A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Apr 25, 2020 at 11:48pm PDT

Поклонники Екатерины поддержали пост, высказав мнение, что многие сейчас находятся в страхе и боятся выйти из дома.

«Да, все начинается с каждого из нас», «Мыслим также, но сидим», «Все верно», — согласились подписчики. больше по теме Екатерина Варнава: «Я уже сдала тест на коронавирус» Актриса и телеведущая — о страхе и ненависти, любви и надежде и о новом шоу, которое поможет нам пережить нелегкие времена.

Екатерина также посоветовала, тем кто прислушается к ней, сделать добрые поступки не для похвалы. Артистка уверена, что переступив через свои страхи, люди станут лучше, что поможет всем нам пережить непростое время.