«Правы ли вы в своих методах?»: Варнава осудила «диванных» критиков

Екатерина Варнава в своем Instagram призвала подписчиков помогать нуждающимся. Популярная телеведущая осудила «диванных» критиков, чьи слова сказаны лишь для красоты, а по сути не несут положительных результатов. Екатерина в своем посте высказала мнение о тех, кто якобы заставляет делать добро, но по ее мнению принуждение равняется злу.
«Зло под маской добра, творит свои безумные дела. Когда я вижу, как люди агрессивно эмоционально давят, пытаясь перевести к себе на сторону добра, у меня возникает закономерный вопрос «Правы ли вы в своих методах?» Мне кажется, если есть место агрессии во имя добрых поступков, то это не о добре», — рассудила актриса.
Поклонники Екатерины поддержали пост, высказав мнение, что многие сейчас находятся в страхе и боятся выйти из дома.
«Да, все начинается с каждого из нас», «Мыслим также, но сидим», «Все верно», — согласились подписчики.
Екатерина также посоветовала, тем кто прислушается к ней, сделать добрые поступки не для похвалы. Артистка уверена, что переступив через свои страхи, люди станут лучше, что поможет всем нам пережить непростое время.
«У всех нервы оголены до предела. Но почему-то кажется в наших силах быть добрее друг к другу, внимательнее. Именно это делает нас людьми», — подбодрила звезда своих поклонников.