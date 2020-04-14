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«Надеюсь, это никого не напугало»: Варнава показала содержимое своей сумочки

Артистка продемонстрировала внушительных размеров саквояж Louis Vuitton и все, что его наполняет.

«Надеюсь, это никого не напугало»: Варнава показала содержимое своей сумочки
Екатерина Варнава. Фото: Инстаграм

Знаменитая юмористка и танцовщица Екатерина Варнава рассказала и показала, что берет с собой ежедневно. Она продемонстрировала содержимое своей сумочки в популярной видеорубрике Vogue на Ютубе. Среди ежедневных спутников длинноногой красавицы – аксессуары для красоты, здоровья, а также книги.

Патчи для глаз, гигиеническая помада, очки для зрения, пудра и кисть для ее нанесения, капли для глаз, наушники, парфюм, крем для рук, антиперспирант, кредитная карточка — это и многое другое помещается в довольно внушительных размеров сумку от Louis Vuitton.

«Поскольку у меня есть тенденция все время садиться своей пятой точкой на все свои солнечные очки, я решила, что мне необходимы вот такие очки — трансформеры», — рассказала Варнава, доставая очки из футляра.

Кроме того, среди ежедневных спутников звезды с недавних пор – театральный сценарий: артистка призналась по секрету, что поступила в один из театров. Также как и танцевальная обувь и репетиционная одежда – Варнава вторую неделю участвует в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1».

«Надеюсь, это никого не напугало, — подвела итог артистка и подчеркнула: «Никогда мои сумки не носят мужчины. Просто отказываются».

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