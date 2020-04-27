«У меня даже слов нет»: Мороз и Герасимов вернулись в «Танцы со звездами»

В новом выпуске шоу актриса и профессиональный танцор представили на суд жюри и зрителей квикстеп.

Актриса Дарья Мороз и танцор Святослав Герасимов вернулись в «Танцы со звездами» благодаря зрителям. Напомним, в выпуске от 19 апреля знаменитость набрала наименьшее количество баллов, после чего выбыла из борьбы за победу. Позже Мороз призналась – неудача в проекте стала для нее ударом – большим, чем свадьба бывшего супруга и Собчак.

Позже недовольны решением жюри остались простые зрители и поклонники Дарьи Мороз. По итогам смс-голосования, звезда «Содержанок» смогла отвоевать свое место под солнцем, а затем исполнила квикстеп, который они со Святославом приготовили в кратчайшие сроки.

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«Дорогие люди, спасибо! У меня даже слов нет! Спасибо, Андрей, за эту возможность», — высказалась она уже после того, как увидела колоссальную поддержку от аудитории.

По итогу очередного этапа, Мороз и Герасимов набрали 32 очка и расположились на четвертой строчке.