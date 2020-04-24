Мороз изменила прическу девятилетней дочери после сравнений с Собчак

Дарья Мороз изменила девятилетней дочери прическу после того, как девочку сравнили с Ксенией Собчак. Ранее актриса поделилась снимком, на котором Аня чудесным образом похожа на телеведущую. Некоторые подмечали, что именно каре роднит ребенка и журналистку.

Судя по всему, эти сравнения пришлись не по душе матери ребенка – Дарье Мороз. Актриса поспешила сменить ребенку прическу и выстричь челку, которая, к тому же, выгодно подчеркнула красоту лица девочки. «Челку подстригли? Аня выглядит шикарно», «Кот какой счастливый рядом с ребенком», «Аня вырастет моделью», «Какие у вас сладкие девочка и котик», — пишут они.

Стоит отметить, что несмотря на развод с Мороз, Богомолов регулярно видится с дочерью. Недавно Константин приглашал девочку к себе, чтобы сыграть с ней в «Монополию». В процессе занятия режиссер научил наследницу грамотно распоряжаться финансами, а также преподал несколько уроков дипломатии.