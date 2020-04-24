«Иначе не будем смотреть шоу»: зрители просят вернуть Мороз в «Танцы со звездами»

Зрители требуют вернуть Дарью Мороз в проект «Танцы со звездами». Напомним, актриса покинула шоу вместе со своим партнером Святославом Герасимовым. После этого она призналась: неудача стала для нее большим ударом. Настолько большим, что Даша не смогла сдержать слез обиды.

Шокирован результатом был и телеведущий Андрей Малахов. Он заявил, что считает результат голосования несправедливым и подметил, что прекрасно понимает, насколько для Мороз это был важный проект. Возмущены вылетом оказались и поклонники Дарьи — они обратились к руководству передачи с просьбой вернуть любимицу в качестве участницы.

«Верните Дарью Мороз, иначе не будем смотреть это шоу никогда», «Дарья, я отправила за вас голос, чтобы вернули», «Это беспредел какой-то! Верните шикарную Мороз!», «Даша, проголосовала за ваше возвращение. Победы!», «Хотим видеть вас в проекте, отправили несколько СМС», — пишут они.

Лелеет надежду вернуться и сама Даша. В передаче «Прямой эфир» Мороз призналась, что вылет с проекта оказался для нее большим ударом, чем свадьба бывшего мужа Богомолова на Ксении Собчак.