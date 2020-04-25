«Очень достойно»: Софья Туманова призналась, что безумно рада результату в «Голос. Дети»

Финалистка седьмого сезона шоу «Голос. Дети» Софья Туманова призналась, что безумно рада итоговому результату. Напомним, в минувшую пятницу, 24 апреля, зрители подвели итоги любимого проекта. Участница из Новосибирска Софья Туманова уступила первое место воспитаннице Басты Олесе Казаченко буквально на несколько процентов. Позже Софья призналась – она ни капли не расстроилась, что не выиграла статуэтку.

«Я безумно рада и хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку! Очень благодарна своему наставнику и родителям, всем тем, кто меня поддерживал. Всех очень люблю, надеюсь, у нас с вами все получится и в других проектах. Результат очень достойный, у нас серебро. Для меня уже большая победа, что я поучаствовала в этом проекте. Я все вижу, все читаю, я очень счастлива», — призналась она на личной странице в Instagram.

Отметим, что в финале Туманова выступала в специальной кабинке. Позже мама конкурсантки рассказала, что незадолго до решающего момента Соня простудилась, в связи с чем организаторы приняли решение подойти к ее выступлению индивидуально.