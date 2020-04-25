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«Все по любви»: Баста поздравил Олесю Казаченко с победой в «Голосе»

Рэпер пообещал – девочку ждет большое будущее.

«Все по любви»: Баста поздравил Олесю Казаченко с победой в «Голосе»
Баста/Фото: https://www.instagram.com/p/B-ekfdiFlA6/

Баста поздравил участницу своей команды – Олесю Казаченко из Ногинска с победой в седьмом сезоне шоу «Голос.Дети». Напомним, за девочку проголосовали почти 36 процентов зрителей. Это позволило Олесе обогнать своих соперников – Антона Фокина и Софью Туманову. Примечательно, что из-за пандемии коронавируса Софья также выступала в специально оборудованной для этого студии.

Баста, который, к слову, стал лучшим наставником в этом сезоне, поспешил поздравить свою фаворитку. После того, как Олеся получила завоеванную статуэтку, рэпер отозвал ее в сторонку.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто за нас голосовал. Все получилось супер! Спасибо, что болели с нами. Все по любви. Это победа каждого! Ребята, поверьте, у вас все впереди!», — высказался он.

В социальных сетях поспешили поздравить девочку с победой. Многие сошлись во мнении, что Казаченко смогла победить, потому что ее воспитал именно Вакуленко. «Красивая и очень талантливая девочка», «Наставник – лучший, Олеся пела восхитительно», — подытожили они.

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