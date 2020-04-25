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Мать участницы шоу «Голос. Дети» объяснила, почему дочь выступала в финале онлайн

У Софьи Тумановой незадолго до финала поднялась температура.

Мать участницы шоу «Голос. Дети» объяснила, почему дочь выступала в финале онлайн
Софья Туманова заняла второе место/Комсомольская правда

Мать Софьи Тумановой, которая занялась в финале шоу «Голос. Дети» второе место, объяснила, почему ее наследница выступала в финале проекта онлайн. Специально для нее была оборудована отдельная студия. Ведущий Дмитрий Нагиев еще перед финалом объявил, что девочка выступит в необычном формате.

«Дочка простыла: накануне у нее поднималась температура, поэтому было принято решение выступать онлайн».

Анастасия Туманова

Как отметила мама Софьи, сейчас ее дочь уже пошла на поправку. Она очень рада, что наследница заняла в финале почетное второе место. Кстати, в финале Софья Туманова спела хит певицы Полины Гагариной «Колыбельная», сообщает «Комсомольская правда»- Новосибирск».

Добавим, что ведущий Дмитрий Нагиев сразу сказал после выступления Софьи, что она совершила настоящий подвиг. Ничего подобного ранее на проекте, который проходил из-за пандемии коронавируса в необычных условиях без зрителей в зале, он не видел.

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