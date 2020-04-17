Служба и страсти: участницы реалити-шоу «Солдатки» продолжают армейские будни

В новом выпуске одна из девушек устроит стриптиз, кому-то придется преодолеть гидрофобию, а для кого-то эта серия станет последней.

Новенькая героиня Алена Мацнева, которая пришла на проект с готовностью сразу заявить о себе, уже захотела уйти с шоу. Но командир поставит ей неожиданное и не совсем простое условие: девушка должна спровоцировать одну из своих сослуживиц. Что это будет и как — поклонники реалити увидят уже в это воскресенье, 19 апреля.

Кроме того, телезрителей ожидают нешуточные страсти: у девушек будет проходить занятие с настоящим оружием, но не всем это серьезное знакомство по плечу.

Участницу, которая в этом выпуске покинет проект, ждут не самые искренние проводы, которые для героини станут сюрпризом. Побороться со своим страхом придется Алине Бош — девушка боится воды и попытается преодолеть эту фобию. Очень похожая на Ольгу Бузову, как считают многочисленные поклонники, Яна Заиченко устроит стриптиз, а некоторые из девушек вообще вернутся в казарму лишь под утро.

Смотрите очередной выпуск реалити-сериала «Солдатки» на ТНТ в воскресенье в 19:00.