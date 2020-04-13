«Готова сразу заявить о себе!»: новая участница шоу «Солдатки» обладает армейским опытом

На телеканале ТНТ успешно дебютировал проект «Солдатки», аналогов которого на российском телевидении еще не было. Красотки со всех концов страны готовились к отдыху на роскошном острове, а в итоге оказались в казарме. Дедовщина, военная кухня, ночные марш-броски и прочие прелести жизни — к такому представительницы прекрасной половины человечества точно не были готовы. Журналисты портала Teleprogramma.pro смогли пообщаться с одной из участниц проекта, новенькой Аленой Мацневой, которой только предстоит испытать на себе вся тяжести жизни солдатки.

«Заходя в ворота, готова сразу заявить о себе!» — заявляет новоиспеченная «Солдатка».

Как выяснилось, у девушки уже есть минимальный опыт военной службы, ведь она училась в кадетском корпусе, так что с режимом, уставом и строевой подготовкой она знакома не понаслышке и умеет не давать себя в обиду. Девушка даже проходила полосу препятствий длинной в два километра, облачившись в противогаз и защитный костюм. Такое испытание не всем под силу, а учитывая дикую жару, справиться было еще сложнее. Но Алена преодолела и это.

На проекте Мацнева планирует найти себе пару на всю жизнь, в идеале — какого-нибудь лейтенанта.