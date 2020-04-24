Уральский характер: таксистка из Екатеринбурга решит свою судьбу в новом выпуске «Последнего героя»

Наталье Хапугиной пришлось в буквальном смысле вгрызаться в свою тарзанку, чтобы удержаться на ней.

Организаторы «Последнего героя» предоставили участнице из Екатеринбурга самой решить свою судьбу. В новом выпуске программы на ТВ-3 зритель станет свидетелем невероятной борьбы за место под солнцем.

Оставшихся в проекте участников подвесили на некоем подобии тарзанки на покатой горке: тому, кто продержится дольше остальных, будет предоставлен персональный иммунитет, который спасет героя от вылета с острова. Примечательно, что таксистка из Екатеринбурга Наталья Хапугина стала единственной женщиной, принявшей участие в этом испытании.

Бороться с мужчинами Хапугиной оказалось непросто: накаченные соперники практически готовы были ночевать на испытании. В какой-то момент Наталью настигла мысль сдаться – несколько раз женщина готова была отпустить тарзанку и скатиться вниз, но в последние минуты возвращалась в исходное положение, скрипя зубами.

«Давай, за сына! Еще пять минуток! Держись, Хапугина! Держись, дорогая!» — подбадривала ее ведущая Яна Троянова.

Чем закончится соревнование, зритель узнает уже в эту субботу, 25 апреля, в 19:00.