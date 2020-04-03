Чем занимаются на карантине участники шоу «Последний герой. Зрители против звезд»

Сидеть дома и не сойти с ума от безделья – не так уж и просто. Каждый развлекает себя как может. Участники шоу ТВ-3 «Последний герой. Зрители против звезд» рассказали журналистам Teleprogramma.pro, как коротают дни во время карантина.

Эрик Давидыч поездил по ночной Москве

Эрик Давидыч после того как «отсидел» на карантине 15 дней, поехал кататься по ночной Москве на машине. Его поразили пустые столичные дороги.

Вот что он написал в своем инстаграме:

—«Проехал ночью по городу, я такого количества машин от роду в Москве не видел, очень надеюсь, что ближайшие дни днем будет также как и ночью. Берегите себя, пожалуйста. Мы справимся.»

Лукерья Ильяшенко занимается фитнесом и читает

Лукерья Ильяшенко проводит карантин продуктивно. Актриса каждый день занимается фитнесом и даже проводит в Инстаграме онлайн-трансляции для подписчиков. Кроме того, она участвует во флешмобе #умнымбытькруто, который агитирует молодое поколение больше читать.

Актриса уже заказала себе несколько книг: «История на миллион» Роберта Макки, «Нечего бояться» Джулиана Барнса, «Лжец на кушетке» Ирвина Ялома , Homo Deus и «21 урок для XXI века» Юваля Харари, а на фотографии в соцсети она держит в руках одно из собрания сочинений Достоевского. По ее мнению, карантин дает отличную возможность прочитать то, до чего раньше не доходили руки.

Алексей Воевода продолжает дома тренировки

Профессиональный спортсмен Алексей Воевода тренируется, не выходя из дома. По его мнению, «из эпидемии выйти победителем невозможно», но каждый обязан делать все, чтобы ее остановить.

«Соблюдайте, пожалуйста, режим самоизоляции и помните, что важно оставаться в хорошей физической форме!»

Надежда Ангарская экономит дома электроэнергию

Участница шоу Сomedy Woman Надежда Ангарская к самоизоляции отнеслась крайне серьезно. Дома актриса готовит еду и старается помочь экологии нашей планеты – ее семья ужинает при свечах, чтобы экономить электроэнергию.

Надежда провела эко-марафон, в котором каждый участник мог рассказать о своих эко-привычках и выиграть приз. По ее словам, «наша планета сейчас нуждается в поддержке точно также, как и мы с вами».

Наталья Бардо устроила романтик

Для актрисы Натальи Бардо карантин стал прекрасным отдыхом: она надела красивое платье и устроила домашний ужин. Бардо считает, что «красиво поужинать» можно не только в ресторане.

Птаха показывает фокусы

Рэпер Птаха карантин проводит весело. В интернете он выложил видео, где показывает фокус с пластиковой картой, которая превращается в доллар. Своих подписчиков Птаха, как и другие звезды, попросил не выходить из дома в целях общей безопасности.