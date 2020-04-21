Ковальчук и Чумаков раскрыли Воле секреты своей интимной жизни

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков раскрыли Павлу Воле секреты своей интимной жизни. Чета артистов стала новым гостем шоу «Импровизация» на ТНТ. Примечательно, что Юля и Алексей приходят к студию не в первый раз. Воля даже подметил, что Ковальчук и Чумаков являются бессменными фаворитами зрителей. За прошлые выступления певцы успели доказать — им по плечу абсолютно любая задача, начиная от перевоплощения и заканчивая умением создавать Шастуну, Позову, Матвиенко и Попову сложные ситуации.

Наиболее интересным эпизодом выпуска станет откровенный разговор Ковальчук и Чумакова с психологом. Ребята поделятся с профессионалом подробностями сексуальной жизни. Кроме того, гости примерят на себя шкуру каскадеров, испытают на себе плацкартную романтику и вспомнят забытое за время карантина ощущение, каково это, когда в квартиру приезжают родственники. Отдельно Чумаков расскажет, распевается ли он во время секса, а также поделится лайфхаком — как отыскать свою супругу в большом парке с закрытыми глазами.