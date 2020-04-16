«Потрясающая!»: Ковальчук запечатлелась без белья и посоветовала заниматься сексом

Юлия Ковальчук удивила поклонников откровенным снимком в своем Instagram. Певица запечатлелась в кровати без белья, накинув на себя белую мужскую рубаху. Текст под фото оказался не менее горячим.

Бывшая солистка «Блестящих» прочитала недавно статью о пользе секса и предложила использовать его в период самоизоляции. Восторгу подписчиков не было предела! Комментаторы стали упражняться в остроумии наперебой.

«Угу. И желательно с кем-нибудь», — заметил Родион Газманов. «Фотография потрясающая!» — прокомментировала актриса Юлия Гребенщикова, дочь музыканта Бориса Гребенщикова.

«Сейчас имбирь и лимон откинутся от такой новости», «Я думаю, секс для всего полезен и иммунитет, и настроение поднимает, был бы милый рядом», «Наконец-то дельный совет!», «На этом месте люди одинокие горько заплакали», — отметились фолловеры Ковальчук.

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