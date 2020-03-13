Звезда «Comedy Баттл» Антон Шастун: «Сейчас в юморе популярен стендап, миниатюры отошли»

Одним из членов жюри десятого сезона «Comedy Баттл» вновь станет актер шоу «Импровизация» Антон Шастун. В интервью журналистам Teleprogramma.pro комик вспомнил, как сам стоял на сцене телепроекта, а также поразмышлял, как изменилась передача за 10 лет.

— В первый раз я сидел в жюри «Comedy Баттл» в прошлом сезоне. Я не могу точно описать свои ощущения: понравилось мне или нет. Я до сих пор считаю, что вообще не вправе кого-то оценивать. Мне очень сложно говорить «нет» не то, что в «Comedy Баттл», а вообще в жизни людям. Безусловно, понравилось ощущение, что я за рычагом, типа я решаю. Хотя когда нажимаешь рычаг — все время думаешь, что может это у комика в этот раз именно не получилось, может быть он классный все равно. А я вот сейчас его скидываю. Он едет домой, и в этом я виноват. Бывают и такие мысли… Но, в целом, наверное, все же мне понравилось быть в жюри. Это классно.

«На сцене я забывал шутки»

— Но удовольствие же все равно получаешь…



— Да, если получилось хорошо сформулировать мысли и донести их до участника — это моя личная победа. Когда нашел нужные слова и сказал, что все круто или, наоборот, что все плохо. Чувствуешь свою значимость в этом деле.

— Ты тоже был участником, какого тебе было участвовать в «Comedy Баттл»?

— Я был в сезоне «Comedy Баттл. Без границ». Если честно, то я не очень люблю участвовать в юмористических соревнованиях. С одной стороны, лично мне соревновательный момент немного мешает в юморе. Потому что ты нервничаешь из-за того, что можешь не пройти. Я забывал вообще про свои шутки, я думал лишь бы не проиграть. Вот мне это очень сильно мешало.

А когда ты просто выступаешь, ты чувствуешь себя легче. С другой стороны, в этом, наоборот, есть какая-то конкуренция. Ты хочешь доказать что-то, выступить круче кого-то, победить и так далее.

— А насколько важно уметь импровизировать, ориентироваться на месте?

— Конечно, важно уметь импровизировать. Например, есть какой-то диалог с жюри, и в нем тоже может проявиться юмор, который потом помогает расслабиться и подать свой материал увереннее. Но в прошлом сезоне было очень много стендапа. Я в нем так сильно не разбираюсь. Благо, со мной всегда в жюри был стендап-комик, который помогал сориентироваться.

«Многие считают, что стендам – это просто»

— Как развивается и меняется проект по сравнению с тем временем, когда ты был его участником? Стал ли выше уровень юмора или может быть участники сильнее?

— Мне всегда интересно видеть новые лица. Хотя с развитием YouTube их становится все меньше: ты почти всех когда-то видел. Но 7 лет назад, например, было меньше стендапа. Сейчас его очень много, но это хорошо, потому что жанр развивается. Но мне, как человеку, который всю жизнь выступал в жанре миниатюр, хочется видеть больше таких комиков в «Comedy Баттл».

Но, думаю, что есть определенная мода в юморе. Сейчас очень популярен стендап. То есть когда молодые люди хотят заняться юмором — они идут в стендап-комедию. И еще это происходит из-за того, что новичку кажется, будто стендапом заниматься легче, чем другим видом юмора. Хотя это не так. Он смотрит выступления стендап-комиков и думает: я также могу. Взял, написал в блокнот веселые истории из жизни, пришел в «Открытый микрофон» в своем городе, рассказал, но ничего не сработало. И только потом он понимает, что это огромная работа.

— Слушай, «Comedy Баттл» — 10 лет! Ты это осознаешь?

— «Comedy Баттл» — это целая история, огромная история. Я его смотрел, когда мне было 18. Я учился на 1-м или 2-м курсе института. И вот 10 лет прошло, а «Comedy Баттл» все еще есть, и я уже в его жюри! Да, это шикарно. Хочу и в 60 лет его видеть на ТНТ.

Новый сезон «Comedy Баттл» смотрите каждую пятницу в 22.00 на ТНТ