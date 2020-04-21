«Муз-ТВ» запускает фильмы о жизни любимых артистов и секретах звезд

Канал решил развлечь зрителей, находящихся в самоизоляции. По будням в эфире телеканала будут тематические выпуски о жизни любимых артистов, экономике шоу-бизнеса и новые факты о кумирах миллионов.

Россияне уже не первую неделю находятся в самоизоляции. С каждым днем все сложнее занять свой досуг. Не все находят в себе силу и мотивацию, чтобы изучать языки онлайн или устраивать тренировки. Но телеканал «Муз-ТВ» решил развлечь телезрителей. Узнать что-то новое можно и лежа на диване. Так начиная с 21 апреля стартует показ авторских документальных фильмов о звездах шоу-бизнеса. Каждый будни день в эфире можно будет посмотреть выпуски о жизни звезд, экономике шоу-бизнеса и о многом другом.

В документальном фильме «Модные 90-е» расскажут о нищете и блеске поколения 90-х. Звезды того времени возвращаются и вновь собирают стадионы, разрывают танцполы и становятся желанными гостями на любых светских тусовках. Этот тренд быстро распространился по всему миру. Так несколько лет назад на сцену вернулись такие культовые группы, как Spice Girls и Backstreet Boys.

Певец Сергей Лазарев считает, что это совершенно нормально. «Так как возвращается мода на 90-е, естественно, артисты, которые были популярны в это время становятся вновь актуальными со своими хитами из прошлого, да и в принципе они возвращаются и поют те же самые песни. Просто сейчас они вдруг стали звучать актуально и модно», — высказался артист.

А посмотрев фильм «Модные 90-е» можно узнать, что же такого было в те времена, что они сводят с ума пресыщенное поколение Z, а у миллениумов вызывают слезы ностальгии. Для любителей мистики, заговоров и загадок, будет показана картина «Загадочные смерти звезд: разгадка близко».

Также на канале «Муз-ТВ» попробуют узнать, кто подстроил аварии, в которых разбились принцесса Диана и Виктор Цой? Кто сделал роковой выстрел в певца Игоря Талькова? А также раскроют правду о том, живы ли Майкл Джексон и Элвис Пресли, как многие думают.

Смотрите эти и другие документальные фильмы «МУЗ-ТВ» по будням с 21 апреля.