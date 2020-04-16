Большая премьера: концерты Темниковой, Елки и других звезд покажет канал «Муз-ТВ»

В период карантина сложно занять себя, особенно, когда каждый день нужно искать себе занятие. В непростой период телеканалы и артисты стараются порадовать тех, кто сидит дома. Телеканал «Муз-ТВ» запускает премьеру серии собственных концертов «Live в кайф». В эфире будет только хитмейкеры и только «живой» звук.

Зрителей порадуют концерты Елены Темниковой, Мари Краймбрери, Елки, Burito, Jony, Звонкого, Andro, Анны Плетневой и группы «Винтаж», группы «Дискотека Авария», Daasha. Они вживую исполнят самые актуальные и любимые треки, подарят настоящий драйв и энергию в течение проекта.

Также каждый концерт «Live в кайф» будет сопровождаться авторскими материалами от «Муз-ТВ». В специальных профайлах будут раскрыты интересные факты об истории создания всем известных хитов и о рождении некоторых трендов в музыке под влиянием творчества любимых артистов — участников проекта.

Самое главное, что у зрителей появится возможность каждую неделю попадать на VIP-место в первом ряду на лучших концертах телеканала. И это не выходя их дома. Напомним, что премьера первого концерта «Live в кайф» состоится в эту пятницу, 17 апреля, в эфире «Муз-ТВ».