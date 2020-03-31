«Ты у меня самая красивая!»: Лазарев запечатлел маму в стильном пальто на «Модном приговоре»

Сергей Лазарев является одним из самых привлекательных певцов в российском шоу-бизнесе. Он занимается спортом и подбирает элегантные костюмы не только для выступлений, но и для появления на публике. Сейчас артист воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Воспитывать наследников ему помогает мама Валентина Лазарева. Женщина всегда была рядом с сыном и поддерживала его во всем.

Накануне дня рождения родительницы Лазарев решил сделать ей приятное. Он привел маму на передачу «Модный приговор» и позволил маститым экспертам моды Александру Васильеву с Эвелиной Хромченко преобразить Валентину. Несмотря на то, что женщина обладает нестандартной фигурой, стилисты подобрали ей три ярких и женственных образа. Первый образ подходит для повседневных прогулок: зеленая блузка, алая юбка макси и кроссовки.

Затем мама артиста отметилась в плаще цвета фуксия и брюках свободного кроя, но больше всего поклонникам понравился элегантный look с черным стильным пальто, которое визуально сделало героиню стройнее. Александр Васильев уверен, что мама певца могла бы потеснить и Золушку. Показал преображение матери и выразил свой восторг сам Лазарев, который присутствовал на съемках.

«Сегодня мы с моей мамой побывали в гостях у программы „Модный приговор“, где под чутким руководством стилистов 1 канала мы ее преобразили и сделали еще красивее и краше!! Это подарок мамуле на мой завтрашний День рождения! Мамуля, ты у меня самая красивая! Я тебя люблю!» — написал певец.

Поклонники пришли в восторг от образов Валентины. Многие также отметили, что женщина выглядит очень молодо.