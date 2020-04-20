Маска, кто ты?: создатели проекта на НТВ предложили зрителям побыть героями шоу

В социальных сетях появились профильные фильтры-маски, примерить которые может каждый желающий.

Создатели набравшего популярность проекта на НТВ «Маска» предложили зрителям попробоваться в качестве героев шоу. Дизайнеры специально разработали для социальных сетей специальные фильтры – маски, примерить которые может каждый желающий. Примечательно, что первопроходцами, кто уже опробовал новые визуальные эффекты, стали Регина Тодоренко и Валерия, восседающие в кресле члена жюри, и Наталья Гулькина, Лена Катина – все они поделились результатом на личных страницах Instagram.

Создатели масок отмечают, что помимо развлечения маски несут и немалую пользу. Так, выложив фотографию с фильтром, участник может получить подарок. Достаточно лишь обнародовать снимок у себя в stories в Instagram или во «ВКонтакте» с хэштегом #Маскактоты. Призом станет фирменный худи – такой же, какие носят участники проекта.

Примечательно, что с момента появления фильтров маски на себя примерили уже более 260 тысяч раз. Охват фильтра составил более миллиона человек. В скором времени зритель также узнает, кто станет победителем теневой игры. В таком случае маски от проекта будут особенно актуальны.