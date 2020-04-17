Валерия: «Я умею готовить любые изысканные и «навороченные» блюда»

Певица подметила, что ее муж не может устоять перед жареной картошкой.

17 апреля свой день рождения отмечает певица Валерия. Поп-исполнительнице исполнилось 52 года. Не секрет для многих, что певица тщательно следит за своим имиджем, продумывая каждый свой выход в свет вплоть до мелочей.

По словам артистки, в последнее время она крайне редко встречает в магазинах вещи, которые могли бы вызвать у нее восторг. В большинстве случаев знаменитость обращает внимание на плохое качество и скучный крой. Так, Валерия подметила, что зачастую индустрия моды не может предложить представительницам прекрасного пола что-то уникальное и неповторимое.

Стоит отметить, что помимо стиля возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина делает ставку на свою фигуру. В беседе с поклонниками артистка уже говорила о том, что она не сравнивает себя с фитнес-моделями и никогда не занималась спортом профессионально. Каждую тренировку певица старается проводить исключительно в удовольствие.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, говоря о рационе, Валерия уточнила, что любит и умеет готовить. Ко всему прочему, артистка рассекретила любимое блюдо своего мужа. Как выяснилось, Иосиф Пригожин не может устоять перед жареной картошкой. Для музыкального продюсера это настоящий деликатес. Кроме того, певица подает к столу блюда из кабачков, например оладьи.