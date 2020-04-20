«Невозможно не узнать»: Тодоренко объяснила, как разглядела в Панде мужа

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, как разглядела в Панде своего супруга – исполнителя Влада Топалова. Напомним, в минувшее воскресенье на телеканале НТВ прошел очередной выпуск полюбившегося зрителям шоу «Маска». На этот раз жюри удалось рассекретить, кто скрывался за маской китайского медведя. Сразу после того, как Топалов снял «голову», он поспешил поблагодарить костюмеров за вентиляторы, которые специалисты благоразумно встроили в его костюм. Своим появлением артист довел до слез супругу – Регину Тодоренко. Позже она призналась, что просто расчувствовалась.

Спустя сутки Тодоренко решила поддержать выбывшего супруга, а заодно объяснила, как углядела в Панде мужа.

«Тебя невозможно не узнать! Ты — слишком яркий артист! Твой тембр голоса ни с каким другим не спутать! Люблю тебя, Панда!», — написала она, приложив совместный снимок со второй половинкой.

Позже Тодоренко призналась – в какой-то момент она даже пожалела, что сама не стала принимать участие, ведь тогда бы точно скинула несколько лишних килограммов.

«Невероятно жарко в этом костюме! Я бы похудела на 10 килограммов», — поиронизировала она.

Отметим, ранее зрители высказывали в Интернете мнение, что под маской Панды скрывается Сергей Лазарев, но после появления певца в качестве специального гостя этот вариант отпал сам собой.