«Я сейчас в жутком состоянии нахожусь»: Федосеева-Шукшина расплакалась, увидев старшую дочь

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась, впервые за долгое время увидев свою старшую дочь Анастасию. Актриса рассказала, что ее отношения с наследницей никогда не были полноценными – в свое время Шукшина не забрала дочь в Москву из Киева после того, как ей отказали в роли.

Помимо этого, Шукшину отчислили из ВГИКа как раз по причине рождения ребенка. После развода отец девочки Вячеслав Воронин сделал все, чтобы мать и дочь не могли общаться. Лидия судилась за возможность контактировать с наследницей в течение пяти лет, но дело проиграла.

Лере Кудрявцевой Федосеева-Шукшина призналась – она очень любит дочь, но видеться с ней не хочет, поскольку боится очередного витка конфликта, боится остаться крайней. Несмотря на это, разговор между матерью и наследницей все же состоялся. Анастасия появилась в студии «Секрета на миллион» по Скайпу, чем спровоцировала у актрисы слезы.

«Я очень благодарна ей за жизнь. Не хочу ворошить старую историю, не для того люди мирятся. Мне очень хочется теплых, душевных отношений», — призналась Анастасия.

Женщина даже попыталась предложить Федосеевой-Шукшиной встречу, но та от этой идеи категорически отказалась. Анастасия заявила – раз для мамы это настолько большая боль, настаивать она не будет.

«Я сейчас в жутком состоянии нахожусь, не знаю, почему. Мои дети имеют полное право сказать, что они думают. А хорошо или плохо – это мое личное. Они специально пришли сюда, чтобы высказать. Это их право. Не все легко дается. Но значит, так надо», — высказалась Шукшина, утираясь платком.