Лера Кудрявцева: «Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»

18 апреля в 21:00 в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ продолжит раскрывать свои семейные тайны Лидия Федосеева-Шукшина. Она расскажет, кому завещала квартиру в Финляндии, объяснит, почему судилась с родной внучкой и озвучит свою последнюю волю.

Лидия Федосеева-Шукшина — актриса, которую знает, без преувеличения, вся страна — заслужила право на спокойную гармоничную зрелость. Ей за восемьдесят, а в этом возрасте принято нянчиться с внуками и правнуками, вспоминать молодость и не судить себя строго за грехи. Однако отношения в знаменитом семействе сложно назвать хорошими: похоже, дочерей и внучек больше интересует нажитое Федосеевой-Шукшиной имущество, чем она сама…

— Ну, я правда подарила ей квартиру, — рассуждает Лидия Федосеева-Шукшина, говоря о своих апартаментах в Финляндии.

Квартира в Болгарии тоже записана не на нее. А что же есть у самой актрисы?

— Я вообще осталась опять без квартиры, — посмеивается актриса, однако видно, как нелегко ей об этом говорить.

Настоящим ударом для актрисы стал суд… с родной внучкой. Не могу представить, как такое возможно. Понимаю, когда судятся муж и жена, но чтобы судились бабушка и внучка? На мой взгляд, это противоестественно. И недопустимо.

— Для меня был первый удар, — со слезами на глазах вспоминает Федосеева-Шукшина. — Я думала, я не выживу!

Беседуя с актрисой, я постоянно ловила себя на мысли, что не могу понять, за что так жестоко наказывает ее жизнь. Актриса бесконечно любила своего второго мужа, Василия Шукшина, родила ему двух дочек, в которых оба родителя души не чаяли, дождалась внуков… Она никогда не была ни жадной, ни безразличной. Почему же сейчас Лидия Федосеева-Шукшина вынуждена выслушивать от самых близких людей обвинения во всех на свете грехах?…

— Я за все плачу! — со вздохом признается актриса. — Я в жизни не попросила ни у кого ни копейки!

Она всегда была очень гордой, знала себе цену и никогда ничего не выпрашивала: ни ролей, ни денег, ни сочувствия, ни любви. Сильный характер — вот черта, которую в ней всегда ценили мужчины. И этот же характер не дает ей сейчас сломаться, даже когда дочери и внучка ходят на съемки телевизионных шоу и сознательно говорят неправду…

И как бы тяжело ей сейчас ни было, мне кажется, я знаю, что поддерживает в ней волю к жизни. Конечно, любовь. Большая и сильная любовь с Василием Шукшиным, которая продолжалась в ее жизни целых десять лет. И память об этой любви, которая согревает ее сердце до сих пор. Авторские права, квартиры, накопления — это все вторично, потому что на свете нет ничего важнее любви.

Что бы ни случилось дальше, к какому бы соглашению не пришли Федосеева-Шукшина и ее родня, я знаю одно: актриса обязательно пройдет все испытания, которые приготовила для нее жизнь. Таков твердый шукшинский характер. Характер, который передался Лидии вместе со знаменитой фамилией.