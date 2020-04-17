«Во избежание инсинуаций»: Федосеева-Шукшина хочет вернуть себе долю в московской квартире

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в своей звездной колонке Лера Кудрявцева рассказала о том, что вдова писателя и режиссера Василия Шукшина во второй части программы «Секрет на миллион» поделилась информацией о том, на кого же она переписала свою недвижимость в Финляндии. Кроме того, народная артистка РСФСР призналась, что действительно судилась с родной внучкой. И для нее, как говорит Лидия Николаевна, это было тяжелым испытанием.

В настоящее время Лидия Федосеева-Шукшина вместе с 51-летней дочерью Ольгой проживает в квартире на улице Бочкова. Наследница именитой артистки заботится о матери, делая все для того, чтобы ее родительница жила в комфортных условиях. Как выяснилось, в свое время эту недвижимость Лидия Николаевна отписала двум своим наследницам от Василия Шукшина — Ольге и Марии. Позже экс-ведущая программы «Жди меня» передарила свою долю старшей дочери Анне Трегубенко.

Как пишет «Комсомольская правда», Федосеева-Шукшина переживает за свое будущее, опасаясь того, что родственники продадут недвижимость, а она сама окажется в буквальном смысле на улице. По этой причине Лидия Николаевна хочет вернуть себе долю в московской квартире на улице Бочкова. Об этом сообщила адвокат вдовы Василия Шукшина — Юлия Вербицкая-Линник.

«Лидия Николаевна во избежание возможных инсинуаций, конечно, хотела бы, чтобы ее доля в квартире на Бочкова (ранее подаренная Марии Шукшиной и впоследствии передаренная телеведущей ее дочери Анне. – Прим. ред.) была ей, Лидии Николаевне, возвращена так же, как и была передана. То есть безвозмездно», — отметила представитель Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, что внучка народной артистки РСФСР уже продала одну из бывших квартир своей именитой бабушки. Так, Анна получила деньги за недвижимость Лидии Николаевны в Санкт-Петербурге втайне от самой актрисы.