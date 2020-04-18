Сразу три телеканала проведут прямую трансляцию пасхальной службы. Богослужение должно состояться в ночь с субботы на воскресенье, 19 апреля, в храме Христа Спасителя. Осуществлять мероприятие будет лично патриарх всея Руси Кирилл.

Поскольку из-за коронавируса все массовые события отменены, сразу три вещательные компании приняли решение показывать происходящее на телеэкране.

Посмотреть пасхальную заутреню и божественную литургию можно будет на Первом, «России 1» и телеканале НТВ. Кроме прочего, транслировать будет и официальный сайт РПЦ.

больше по теме Семейные рецепты: как звезды пекут куличи и красят пасхальные яйца 19 апреля все православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также проинформировал журналистов по поводу планов Владимира Путина на ближайшие дни. Официальный представитель рассказал, что глава государства в храм не поедет, предпочтет ограничиться свечой – ее он поставит в часовне на территории своей резиденции. Не приедет на пасхальную службу и глава правительства Михаил Мишустин. Отмечать праздник премьер-министр планирует дома, передает ТАСС.