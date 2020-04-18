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Сразу три телеканала проведут прямую трансляцию пасхальной службы

Проводить мероприятие будет лично патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Сразу три телеканала проведут прямую трансляцию пасхальной службы
Храм Христа Спасителя в Москве/Фото: Владимир Веленгурин/КП

Сразу три телеканала проведут прямую трансляцию пасхальной службы. Богослужение должно состояться в ночь с субботы на воскресенье, 19 апреля, в храме Христа Спасителя. Осуществлять мероприятие будет лично патриарх всея Руси Кирилл.

Поскольку из-за коронавируса все массовые события отменены, сразу три вещательные компании приняли решение показывать происходящее на телеэкране.

Посмотреть пасхальную заутреню и божественную литургию можно будет на Первом, «России 1» и телеканале НТВ. Кроме прочего, транслировать будет и официальный сайт РПЦ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также проинформировал журналистов по поводу планов Владимира Путина на ближайшие дни. Официальный представитель рассказал, что глава государства в храм не поедет, предпочтет ограничиться свечой – ее он поставит в часовне на территории своей резиденции. Не приедет на пасхальную службу и глава правительства Михаил Мишустин. Отмечать праздник премьер-министр планирует дома, передает ТАСС.

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