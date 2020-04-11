Пасха в доме: простые рецепты, чтобы удивить домочадцев

Шоколадный кулич
В последние годы мы все чаще покупаем готовые куличи. Но карантин высвободил нам время — почему бы не испечь кулич всей семьей?
НАДО: (на 8 порций): 600 г муки · 300 мл молока · 2 яйца · пакетик ванильного сахара · 150 г сахара-песка · щепотка соли · 2 плитки шоколада · 60 г какао · 50 г грецких орехов · 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 30 г живых дрожжей.
ГОТОВИМ:
- В теплое, но не горячее молоко помещаем дрожжи, добавляем 1 ст. ложку сахара и 2 ст. ложки муки, перемешиваем. Оставляем на 15 мин. Молоко не должно быть горячим (ниже 40 °С), иначе дрожжи погибнут.
- Яйца смешиваем с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавляем подсолнечное и половину сливочного масла (в растопленном виде).
- Соединяем яичную и молочную смеси.
- Просеиваем в миску какао, перемешиваем.
- Постепенно вмешиваем муку, формируем мягкое и немного липкое тесто. Накрываем миску полотенцем и убираем на час-полтора. Тесто увеличится в объеме в два раза.
- Грецкие орехи рубим ножом и подсушиваем на сковороде без масла.
- Шоколадку натираем на терке.
- Орехи и шоколад добавляем в основу и обминаем.
- Раскладываем тесто в пергаментные формы (или в обычные, смазанные маслом) на половину объема, оставляем на расстойку на час. Выпекаем при температуре 180 °C 25 минут (беспокоиться начинаем минут через 20, проверяя готовность зубочисткой).
- Оставшуюся шоколадку растапливаем на водяной бане с 50 г сливочного масла, поливаем куличи этой глазурью, при желании украшаем готовыми посыпками, цукатами или кусочками распаренной кураги.
Свиной окорок в духовке
На Пасху готовить приходится много, поэтому слишком сложные рецепты тут не подходят. А вот запеченный целиком кусок мяса — то что надо.
НАДО (на 6 порций): свиной окорок на 1 кг или чуть больше · 1 ч. ложка уцхо-сунели (если нет, замените на хмели-сунели, а уцхо-сунели как-нибудь купите про запас — входящий в состав пажитник очень хорош к мясу) · 0,5 ч. ложки свежемолотого черного перца · 0,5 ч. ложки сушеной паприки · 0,5 ч. ложки кайенского перца · 1 ч. ложка горчицы · 6 зубчиков чеснока · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
- Мясо помыть, обсушить, нашпиговать чесноком.
- Специи смешайте в мисочке, для придания однородности можно добавить 1 ч. ложку растительного масла.
- Хорошенько смажьте окорок специями со всех сторон.
- Заверните окорок в лист кулинарного пергамента, а затем в фольгу. Положите в холодильник на 10–12 часов (например, на ночь).
- Запекайте в духовке при температуре 180 °C 90 минут.
- Достаньте окорок, раскройте фольгу и пергамент, полейте скопившимся соком и запекайте еще 30 минут. Дайте мясу остыть прямо в духовке.
- Подавать в холодном виде, нарезав ломтиками, со свежей зеленью, овощами и хреном.
Весенний пирог с яйцом и зеленым луком
Идеальный рецепт для быстрой выпечки. Начинку можно менять по вашему вкусу — главное, она не должна быть сырой.
НАДО (на 8 порций): Тесто: 3 яйца · 1 ст. ложка майонеза · пакетик разрыхлителя · 200 г сметаны · 7 ст. ложек муки · 0,5 ч. ложки соли. Начинка: 4 сваренных вкрутую яйца · пучок зеленого лука.
ГОТОВИМ:
- Вареные яйца рубим мелкими кубиками, лук шинкуем.
- Отдельно делаем тесто: взбиваем яйца, добавляем сметану, майонез и соль, перемешиваем.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем. Тесто должно получиться довольно жидким — как для оладий, при необходимости добавьте еще муки.
- Форму примерно 20 см в диаметре смазываем сливочным маслом (силиконовую смазывать не нужно), выливаем в нее половину теста.
- Выкладываем начинку, заливаем оставшимся тестом.
- Выпекаем примерно 40 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяем спичкой, даем остыть прямо в форме.