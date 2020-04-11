Пасха в доме: простые рецепты, чтобы удивить домочадцев

В этом году Светлое Христово Воскресение мы отмечаем 19 апреля. Пора думать, чем разговляться будем.

Шоколадный кулич

В последние годы мы все чаще покупаем готовые куличи. Но карантин высвободил нам время — почему бы не испечь кулич всей семьей?

НАДО: (на 8 порций): 600 г муки · 300 мл молока · 2 яйца · пакетик ванильного сахара · 150 г сахара-песка · щепотка соли · 2 плитки шоколада · 60 г какао · 50 г грецких орехов · 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 30 г живых дрожжей.

ГОТОВИМ:

В теплое, но не горячее молоко помещаем дрожжи, добавляем 1 ст. ложку сахара и 2 ст. ложки муки, перемешиваем. Оставляем на 15 мин. Молоко не должно быть горячим (ниже 40 °С), иначе дрожжи погибнут. Яйца смешиваем с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавляем подсолнечное и половину сливочного масла (в растопленном виде). Соединяем яичную и молочную смеси. Просеиваем в миску какао, перемешиваем. Постепенно вмешиваем муку, формируем мягкое и немного липкое тесто. Накрываем миску полотенцем и убираем на час-полтора. Тесто увеличится в объеме в два раза. Грецкие орехи рубим ножом и подсушиваем на сковороде без масла. Шоколадку натираем на терке. Орехи и шоколад добавляем в основу и обминаем. Раскладываем тесто в пергаментные формы (или в обычные, смазанные маслом) на половину объема, оставляем на расстойку на час. Выпекаем при температуре 180 °C 25 минут (беспокоиться начинаем минут через 20, проверяя готовность зубочисткой). Оставшуюся шоколадку растапливаем на водяной бане с 50 г сливочного масла, поливаем куличи этой глазурью, при желании украшаем готовыми посыпками, цукатами или кусочками распаренной кураги.

Свиной окорок в духовке

На Пасху готовить приходится много, поэтому слишком сложные рецепты тут не подходят. А вот запеченный целиком кусок мяса — то что надо.

НАДО (на 6 порций): свиной окорок на 1 кг или чуть больше · 1 ч. ложка уцхо-сунели (если нет, замените на хмели-сунели, а уцхо-сунели как-нибудь купите про запас — входящий в состав пажитник очень хорош к мясу) · 0,5 ч. ложки свежемолотого черного перца · 0,5 ч. ложки сушеной паприки · 0,5 ч. ложки кайенского перца · 1 ч. ложка горчицы · 6 зубчиков чеснока · 1 ч. ложка соли.

ГОТОВИМ:

Мясо помыть, обсушить, нашпиговать чесноком. Специи смешайте в мисочке, для придания однородности можно добавить 1 ч. ложку растительного масла. Хорошенько смажьте окорок специями со всех сторон. Заверните окорок в лист кулинарного пергамента, а затем в фольгу. Положите в холодильник на 10–12 часов (например, на ночь). Запекайте в духовке при температуре 180 °C 90 минут. Достаньте окорок, раскройте фольгу и пергамент, полейте скопившимся соком и запекайте еще 30 минут. Дайте мясу остыть прямо в духовке. Подавать в холодном виде, нарезав ломтиками, со свежей зеленью, овощами и хреном.

Весенний пирог с яйцом и зеленым луком

Идеальный рецепт для быстрой выпечки. Начинку можно менять по вашему вкусу — главное, она не должна быть сырой.

НАДО (на 8 порций): Тесто: 3 яйца · 1 ст. ложка майонеза · пакетик разрыхлителя · 200 г сметаны · 7 ст. ложек муки · 0,5 ч. ложки соли. Начинка: 4 сваренных вкрутую яйца · пучок зеленого лука.

ГОТОВИМ: