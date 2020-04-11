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Пасха в доме: простые рецепты, чтобы удивить домочадцев

В этом году Светлое Христово Воскресение мы отмечаем 19 апреля. Пора думать, чем разговляться будем.

Пасха в доме: простые рецепты, чтобы удивить домочадцев
Рецепты к Пасхе. Фото: shutterstock

Шоколадный кулич

Шоколадный кулич. Фото
Шоколадный кулич. Фото: shutterstock

В последние годы мы все чаще покупаем готовые куличи. Но карантин высвободил нам время — почему бы не испечь кулич всей семьей?

НАДО: (на 8 порций): 600 г муки · 300 мл молока · 2 яйца · пакетик ванильного сахара · 150 г сахара-песка · щепотка соли · 2 плитки шоколада · 60 г какао · 50 г грецких орехов · 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 30 г живых дрожжей.

ГОТОВИМ:

  1. В теплое, но не горячее молоко помещаем дрожжи, добавляем 1 ст. ложку сахара и 2 ст. ложки муки, перемешиваем. Оставляем на 15 мин. Молоко не должно быть горячим (ниже 40 °С), иначе дрожжи погибнут.
  2. Яйца смешиваем с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавляем подсолнечное и половину сливочного масла (в растопленном виде).
  3. Соединяем яичную и молочную смеси.
  4. Просеиваем в миску какао, перемешиваем.
  5. Постепенно вмешиваем муку, формируем мягкое и немного липкое тесто. Накрываем миску полотенцем и убираем на час-полтора. Тесто увеличится в объеме в два раза.
  6. Грецкие орехи рубим ножом и подсушиваем на сковороде без масла.
  7. Шоколадку натираем на терке.
  8. Орехи и шоколад добавляем в основу и обминаем.
  9. Раскладываем тесто в пергаментные формы (или в обычные, смазанные маслом) на половину объема, оставляем на расстойку на час. Выпекаем при температуре 180 °C 25 минут (беспокоиться начинаем минут через 20, проверяя готовность зубочисткой).
  10. Оставшуюся шоколадку растапливаем на водяной бане с 50 г сливочного масла, поливаем куличи этой глазурью, при желании украшаем готовыми посыпками, цукатами или кусочками распаренной кураги.

Свиной окорок в духовке

Свиной окорок в духовке. Фото
Свиной окорок в духовке. Фото: shutterstock

На Пасху готовить приходится много, поэтому слишком сложные рецепты тут не подходят. А вот запеченный целиком кусок мяса — то что надо.

НАДО (на 6 порций): свиной окорок на 1 кг или чуть больше · 1 ч. ложка уцхо-сунели (если нет, замените на хмели-сунели, а уцхо-сунели как-нибудь купите про запас — входящий в состав пажитник очень хорош к мясу) · 0,5 ч. ложки свежемолотого черного перца · 0,5 ч. ложки сушеной паприки · 0,5 ч. ложки кайенского перца · 1 ч. ложка горчицы · 6 зубчиков чеснока · 1 ч. ложка соли.

ГОТОВИМ:

  1. Мясо помыть, обсушить, нашпиговать чесноком.
  2. Специи смешайте в мисочке, для придания однородности можно добавить 1 ч. ложку растительного масла.
  3. Хорошенько смажьте окорок специями со всех сторон.
  4. Заверните окорок в лист кулинарного пергамента, а затем в фольгу. Положите в холодильник на 10–12 часов (например, на ночь).
  5. Запекайте в духовке при температуре 180 °C 90 минут.
  6. Достаньте окорок, раскройте фольгу и пергамент, полейте скопившимся соком и запекайте еще 30 минут. Дайте мясу остыть прямо в духовке.
  7. Подавать в холодном виде, нарезав ломтиками, со свежей зеленью, овощами и хреном.

Весенний пирог с яйцом и зеленым луком

Весенний пирог с яйцом и зеленым луком. Фото
Весенний пирог с яйцом и зеленым луком. Фото: shutterstock

Идеальный рецепт для быстрой выпечки. Начинку можно менять по вашему вкусу — главное, она не должна быть сырой.

НАДО (на 8 порций): Тесто: 3 яйца · 1 ст. ложка майонеза · пакетик разрыхлителя · 200 г сметаны · 7 ст. ложек муки · 0,5 ч. ложки соли. Начинка: 4 сваренных вкрутую яйца · пучок зеленого лука.

ГОТОВИМ:

  1. Вареные яйца рубим мелкими кубиками, лук шинкуем.
  2. Отдельно делаем тесто: взбиваем яйца, добавляем сметану, майонез и соль, перемешиваем.
  3. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем. Тесто должно получиться довольно жидким — как для оладий, при необходимости добавьте еще муки.
  4. Форму примерно 20 см в диаметре смазываем сливочным маслом (силиконовую смазывать не нужно), выливаем в нее половину теста.
  5. Выкладываем начинку, заливаем оставшимся тестом.
  6. Выпекаем примерно 40 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяем спичкой, даем остыть прямо в форме.

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