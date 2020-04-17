Семейные рецепты: как звезды пекут куличи и красят пасхальные яйца

Мы решили узнать – кто из наших знаменитостей сам печет куличи и какие способы окраски яиц используют?

Любовь Толкалина: «Будем делать творожную пасху по рецепту моей свекрови, Натальи Аринбасаровой»

— Мы делаем обычно творожную пасху. Творог протирается через сито, смешивается со сливочным маслом, добавляются цукаты, кусочки сухофруктов, изюм, мелко нарезанный миндаль, лимонная цедра… Все это готовится по старинному рецепту, который мне передала моя свекровь Наталья Аринбасарова.

— Расскажите – как вы красите яйца на Пасху?

— Все очень просто – луковой шелухой. Сейчас другого выбора и нет…

Мария Аронова: «Будем печь куличи по старообрядческому рецепту»

— Может быть, в этом году попробуем сами испечь кулич. Моя дочь Сима, в отличие от меня, очень хорошо печет. Прежде я никогда куличи не пекла, это обычно делает моя вторая мама, Татьяна Михайловна, папина жена. У меня не поворачивается язык назвать ее мачехой…

И в этом году мы с ней это уже обсудили. Слава Богу, мои родители сидят безвылазно на даче, и мы к ним не поедем, и они к нам не приедут.

Это будет первый год за долгое время, когда мы останемся без божественных куличей Татьяны Михайловны. Она их печет по древнему старообрядческому рецепту, ее учила мама, а маму – бабушка, это давняя традиция.

Что ж, будем созваниваться, пусть она нам расскажет, как их готовить, будем учиться.

— А яйца будете красить?

— Обязательно. Всегда красим яйца в Чистый четверг. Это у нас давно заведенная традиция. Делаем это все вместе.

А мой сын с невесткой и внучкой тоже красят яйца всегда в Чистый четверг, и моя внучка Тонечка обязательно всегда делает красивые яйца «для бабы Мани, для деда Жени и для Симочки».

И потом мы всегда встречались на Пасху в храме возле дома, где живет мой сын с семьей. Такая у нас была прекрасная традиция.

В годы моего детства, помню, мама где-то доставала типографскую краску – так это в доме называлось. Почему-то никогда не красились яйца обычным способом – луковой шелухой, зеленкой или свеклой. А красили типографской краской, потом смазывали подсолнечным маслом, чтобы они блестели.

Мы одно время красили, а сейчас стали покупать такие пленочки специальные, с рисунками.

Ольга Дибцева: «Любимый кулич – медовый, без сахара»

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева поделилась с нами заветным рецептом медового кулича:

— Этот кулич готовится на меду, без сахара. Он диетический, при этом очень ароматный.

Для опары: свежие дрожжи – 20 г, мед – 30 г (1 столовая ложка), теплая вода – 60 мл, мука – 50 г. Для теста – опара, мука – 450 г, мед – 120 г, яичные белки – 7 шт., лимонная цедра – 2 чайные ложки, сливочное масло – 100 г, соль – ¼ чайной ложки, замоченный в воде изюм – 150 г.

Для опары дрожжи развести в теплой воде, добавить мед и муку, хорошо размешать. Оставить в теплом помещении на час – пусть увеличится вдвое. Добавить остальные продукты, кроме масла, замесить тесто. Через 30 минут добавить сливочное мягкое масло, нарезав его кусочками. Еще раз вымесить и оставить на полтора-два часа.

Разделить тесто на 4 части – будет 4 кулича. Каждую часть руками растянуть в прямоугольник – шириной в 1/3 формы, в которой будет печься кулич. На полоску теста выложить заранее замоченный и отжатый изюм, свернуть рулетом. Поставить рулет в форму, чуть прижать руками. Оставить на час – к тому времени будущие куличи увеличатся в объеме вдвое.

Смазать желтком и отправить в нагретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Готовый кулич посыпать сахарной пудрой.

— Расскажите, как вы красите яйца на Пасху?

— В детстве, помню, яйца мы красили луковой шелухой. Для меня это особый ритуал. Заранее собирали шелуху, кипятили, опускали туда яйца, получался такой интересный кирпичный оттенок, которого не добьешься никакими красителями.

В этом году мы, наверное, закажем онлайн набор красок для яиц.

А у вас есть любимые рецепты пасхальных яств?