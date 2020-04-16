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«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое»: Онищенко высказался об «учениях» Кашпировского

«В период пандемии экология настолько очистилась, что в Интернет вернулся Анатолий Кашпировский», - шутят пользователи Сети. Мы поинтересовались у влиятельных врачей, есть ли смысл в его учениях.

«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое»: Онищенко высказался об «учениях» Кашпировского
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Фото: КП/Гусева Евгения

Знаменитый целитель действительно снова проводит «оздоровительные» сеансы на YouTube, как это было в 90-е годы. А первые эфиры, конечно, посвящены коронавирусу.

Новые встречи экстрасенса с аудиторией прокомментировали Teleprogramma.pro политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института Иммунологии России, Доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс.

Ты помнишь, как все начиналось…

Впервые «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» начали проводиться в 1989 году, и они собирали огромную аудиторию. Оно и не мудрено: после объявления курса гласности и перестройки страна жаждала перемен.

В 90-е годы на полках наблюдался дефицит продуктов, люди, столкнувшиеся с массовой безработицей, теряли материальную опору и нравственную опору. А тут Кашпировский в телевизоре утешает!

Анатолий Кашпировский. Фото
Анатолий Кашпировский. Фото: Globallookpress

Неудивительно, что появление Кашпировского, обещавшего излечить народ от всех недугов, в это смутное время воспринималось как «явление Христа народу».

Тогда миллионная аудитория прильнула к телевизору, многие старались коснуться экрана своими болячками. И ведь некоторым действительно помогало. Так, жительница Казани Адиля Матвеева призналась, что ее сын, таким образом, излечился от энуреза.

Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии. Фото
Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии. Фото: Globallookpress

Сейчас жители постсоветских стран испытывают ощущение дежа-вю. Ведь многие называют нынешнее время экономического кризиса и вынужденной безработицы реинкарнацией 90-х. А Анатолий Кашпировский выступает одним из символов того времени.

Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии. Фото
Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии. Фото: Globallookpress

Один из первых эфиров Кашпировского был посвящен коронавирусу. Вначале экстрасенс говорит вполне привычные вещи о том, что возможна мутация вируса, и Земля находится в опасности.

Также он отметил, что при коронавирусе нужно правильно питаться, находиться в изоляции и следить за иммунной системой. На фоне гипнотической музыки Кашпировский показал два упражнения, одно из которых связано с изменением цвета глаз, которые могут выступать как профилактические.

Экстрасенс отметил, что у тех, кто у кого поменялся цвет глаз, может быть повышенная готовность сопротивляться болезни.

«Я приступаю к тому, чтобы возбудить иммунную систему такими косвенными способами, влияя на вашу ткань, потому что изменение цвета глаз влечет повышенную готовность сопротивляться инфекции. Как сказал Пирогов: «Пуд профилактики стоит пуда лечения», — цитируем небольшой отрывок из выступления Анатолия Кашпировского дословно.

Вредный бред

Мы попросили прокомментировать ситуацию влиятельных медицинских экспертов. Политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, услышав вышеназванную цитату экстрасенса, ответил нам в шутливой манере.

Скриншот из передачи Анатолия Кашпировского в Ютуб
Скриншот из передачи Анатолия Кашпировского в Ютуб

«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое, а иммунитет формируют и поддерживают. Поэтому это вредный бред.

А что касается самих сеансов, которые несут душевное успокоение доверчивым людям, то в них тоже есть польза, — сказал эксперт. — Если это слушают люди на Чукотке, где пока нет случаев заболевания коронавирусом, то в этом тоже есть прок.

А что касается лечебного и профилактического эффекта, то это вообще не заслуживает ни вашего, ни моего внимания».

Кашпировский работает с людьми с извращенной и измененной психикой

Заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института Иммунологии России, Доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс была очень категорична.

«Я в это не верю. Такие сеансы не имеют доказательных исследований. Возможно, они действуют на людей с неустойчивой психикой», — сказала Людмила Лусс.

На вопрос о возможном негативном влиянии сеансов Анатолия Кашпировского, эксперт ответила так:

«Люди с патологией нуждаются в выявлении этой патологии и назначении адекватной терапии. А они тратят время на эти странные вещи, что может привести к различным осложнениям. А вообще, это вопрос не ко мне, а к психиатру».

Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии. Фото
Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии. Фото: Globallookpress

— Как вы вообще относились к сеансам Анатолия Кашпировского?

— Я категорически была против и даже не пыталась в них вникнуть. Чтобы дать оценку, нужно изучить вопрос, а здесь темы для разговора просто нет.

Анатолий Кашпировский работает с определенным контингентом людей с извращенной и измененной психикой. А психически больному человеку можно внушить что угодно. И советоваться, и консультироваться по вопросам здоровья можно только со специалистами.

Каждый имеет право на свое мнение по поводу деятельности Анатолия Кашпировского. В 90-е годы многие действительно нашли в них душевное спасение. Не исключено, что так будет и в этот раз. Но в вопросах отношения к своему здоровью мы все-таки советуем консультироваться с врачами.

Редакция Teleprogramma.pro настоятельно просит вас, дорогие читатели, обращаться к проверенным специалистам и не рисковать своим здоровьем!

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Анатолий КашпировскийГеннадий ОнищенкоЛюдмила Луссцелительство
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