«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое»: Онищенко высказался об «учениях» Кашпировского

Знаменитый целитель действительно снова проводит «оздоровительные» сеансы на YouTube, как это было в 90-е годы. А первые эфиры, конечно, посвящены коронавирусу.
Новые встречи экстрасенса с аудиторией прокомментировали Teleprogramma.pro политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института Иммунологии России, Доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс.
Ты помнишь, как все начиналось…
Впервые «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» начали проводиться в 1989 году, и они собирали огромную аудиторию. Оно и не мудрено: после объявления курса гласности и перестройки страна жаждала перемен.
В 90-е годы на полках наблюдался дефицит продуктов, люди, столкнувшиеся с массовой безработицей, теряли материальную опору и нравственную опору. А тут Кашпировский в телевизоре утешает!
Неудивительно, что появление Кашпировского, обещавшего излечить народ от всех недугов, в это смутное время воспринималось как «явление Христа народу».
Тогда миллионная аудитория прильнула к телевизору, многие старались коснуться экрана своими болячками. И ведь некоторым действительно помогало. Так, жительница Казани Адиля Матвеева призналась, что ее сын, таким образом, излечился от энуреза.
Сейчас жители постсоветских стран испытывают ощущение дежа-вю. Ведь многие называют нынешнее время экономического кризиса и вынужденной безработицы реинкарнацией 90-х. А Анатолий Кашпировский выступает одним из символов того времени.
Один из первых эфиров Кашпировского был посвящен коронавирусу. Вначале экстрасенс говорит вполне привычные вещи о том, что возможна мутация вируса, и Земля находится в опасности.
Также он отметил, что при коронавирусе нужно правильно питаться, находиться в изоляции и следить за иммунной системой. На фоне гипнотической музыки Кашпировский показал два упражнения, одно из которых связано с изменением цвета глаз, которые могут выступать как профилактические.
Экстрасенс отметил, что у тех, кто у кого поменялся цвет глаз, может быть повышенная готовность сопротивляться болезни.
«Я приступаю к тому, чтобы возбудить иммунную систему такими косвенными способами, влияя на вашу ткань, потому что изменение цвета глаз влечет повышенную готовность сопротивляться инфекции. Как сказал Пирогов: «Пуд профилактики стоит пуда лечения», — цитируем небольшой отрывок из выступления Анатолия Кашпировского дословно.
Вредный бред
Мы попросили прокомментировать ситуацию влиятельных медицинских экспертов. Политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, услышав вышеназванную цитату экстрасенса, ответил нам в шутливой манере.
«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое, а иммунитет формируют и поддерживают. Поэтому это вредный бред.
А что касается самих сеансов, которые несут душевное успокоение доверчивым людям, то в них тоже есть польза, — сказал эксперт. — Если это слушают люди на Чукотке, где пока нет случаев заболевания коронавирусом, то в этом тоже есть прок.
А что касается лечебного и профилактического эффекта, то это вообще не заслуживает ни вашего, ни моего внимания».
Кашпировский работает с людьми с извращенной и измененной психикой
Заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института Иммунологии России, Доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс была очень категорична.
«Я в это не верю. Такие сеансы не имеют доказательных исследований. Возможно, они действуют на людей с неустойчивой психикой», — сказала Людмила Лусс.
На вопрос о возможном негативном влиянии сеансов Анатолия Кашпировского, эксперт ответила так:
«Люди с патологией нуждаются в выявлении этой патологии и назначении адекватной терапии. А они тратят время на эти странные вещи, что может привести к различным осложнениям. А вообще, это вопрос не ко мне, а к психиатру».
— Как вы вообще относились к сеансам Анатолия Кашпировского?
— Я категорически была против и даже не пыталась в них вникнуть. Чтобы дать оценку, нужно изучить вопрос, а здесь темы для разговора просто нет.
Анатолий Кашпировский работает с определенным контингентом людей с извращенной и измененной психикой. А психически больному человеку можно внушить что угодно. И советоваться, и консультироваться по вопросам здоровья можно только со специалистами.
Каждый имеет право на свое мнение по поводу деятельности Анатолия Кашпировского. В 90-е годы многие действительно нашли в них душевное спасение. Не исключено, что так будет и в этот раз. Но в вопросах отношения к своему здоровью мы все-таки советуем консультироваться с врачами.
Редакция Teleprogramma.pro настоятельно просит вас, дорогие читатели, обращаться к проверенным специалистам и не рисковать своим здоровьем!