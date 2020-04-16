«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое»: Онищенко высказался об «учениях» Кашпировского

«В период пандемии экология настолько очистилась, что в Интернет вернулся Анатолий Кашпировский», - шутят пользователи Сети. Мы поинтересовались у влиятельных врачей, есть ли смысл в его учениях.

Знаменитый целитель действительно снова проводит «оздоровительные» сеансы на YouTube, как это было в 90-е годы. А первые эфиры, конечно, посвящены коронавирусу.

Новые встречи экстрасенса с аудиторией прокомментировали Teleprogramma.pro политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института Иммунологии России, Доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс.

Ты помнишь, как все начиналось…

Впервые «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» начали проводиться в 1989 году, и они собирали огромную аудиторию. Оно и не мудрено: после объявления курса гласности и перестройки страна жаждала перемен.

В 90-е годы на полках наблюдался дефицит продуктов, люди, столкнувшиеся с массовой безработицей, теряли материальную опору и нравственную опору. А тут Кашпировский в телевизоре утешает!

Неудивительно, что появление Кашпировского, обещавшего излечить народ от всех недугов, в это смутное время воспринималось как «явление Христа народу».

Тогда миллионная аудитория прильнула к телевизору, многие старались коснуться экрана своими болячками. И ведь некоторым действительно помогало. Так, жительница Казани Адиля Матвеева призналась, что ее сын, таким образом, излечился от энуреза.

Сейчас жители постсоветских стран испытывают ощущение дежа-вю. Ведь многие называют нынешнее время экономического кризиса и вынужденной безработицы реинкарнацией 90-х. А Анатолий Кашпировский выступает одним из символов того времени.

Один из первых эфиров Кашпировского был посвящен коронавирусу. Вначале экстрасенс говорит вполне привычные вещи о том, что возможна мутация вируса, и Земля находится в опасности.

Также он отметил, что при коронавирусе нужно правильно питаться, находиться в изоляции и следить за иммунной системой. На фоне гипнотической музыки Кашпировский показал два упражнения, одно из которых связано с изменением цвета глаз, которые могут выступать как профилактические.

Экстрасенс отметил, что у тех, кто у кого поменялся цвет глаз, может быть повышенная готовность сопротивляться болезни.

«Я приступаю к тому, чтобы возбудить иммунную систему такими косвенными способами, влияя на вашу ткань, потому что изменение цвета глаз влечет повышенную готовность сопротивляться инфекции. Как сказал Пирогов: «Пуд профилактики стоит пуда лечения», — цитируем небольшой отрывок из выступления Анатолия Кашпировского дословно.

Вредный бред

Мы попросили прокомментировать ситуацию влиятельных медицинских экспертов. Политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, услышав вышеназванную цитату экстрасенса, ответил нам в шутливой манере.

«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое, а иммунитет формируют и поддерживают. Поэтому это вредный бред. А что касается самих сеансов, которые несут душевное успокоение доверчивым людям, то в них тоже есть польза, — сказал эксперт. — Если это слушают люди на Чукотке, где пока нет случаев заболевания коронавирусом, то в этом тоже есть прок. А что касается лечебного и профилактического эффекта, то это вообще не заслуживает ни вашего, ни моего внимания».

Кашпировский работает с людьми с извращенной и измененной психикой

Заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института Иммунологии России, Доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс была очень категорична.

«Я в это не верю. Такие сеансы не имеют доказательных исследований. Возможно, они действуют на людей с неустойчивой психикой», — сказала Людмила Лусс.

На вопрос о возможном негативном влиянии сеансов Анатолия Кашпировского, эксперт ответила так:

«Люди с патологией нуждаются в выявлении этой патологии и назначении адекватной терапии. А они тратят время на эти странные вещи, что может привести к различным осложнениям. А вообще, это вопрос не ко мне, а к психиатру».

— Как вы вообще относились к сеансам Анатолия Кашпировского?

— Я категорически была против и даже не пыталась в них вникнуть. Чтобы дать оценку, нужно изучить вопрос, а здесь темы для разговора просто нет.

Анатолий Кашпировский работает с определенным контингентом людей с извращенной и измененной психикой. А психически больному человеку можно внушить что угодно. И советоваться, и консультироваться по вопросам здоровья можно только со специалистами.

Каждый имеет право на свое мнение по поводу деятельности Анатолия Кашпировского. В 90-е годы многие действительно нашли в них душевное спасение. Не исключено, что так будет и в этот раз. Но в вопросах отношения к своему здоровью мы все-таки советуем консультироваться с врачами.

Редакция Teleprogramma.pro настоятельно просит вас, дорогие читатели, обращаться к проверенным специалистам и не рисковать своим здоровьем!